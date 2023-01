Doda od początku kariery słynie z niezwykłej szczerości. Wokalistka nigdy nie bała się omawiać tematów przez niektórych uważanych za tabu. Ostatnio gwiazda poruszyła kwestię zdrowia psychicznego. Artystka przyznała, że cierpi na zaburzenia lękowe i ataki paniki. Zdradziła też, jak sobie z nimi radzi.

Doda o atakach paniki: Niemożliwość oddychania, drętwienie rąk. Zdradziła swoje sposoby

Na oficjalnym tiktokowym profilu Dody pojawiło się ostatnio nagranie, w którym wokalistka podzieliła się swoimi sposobami na radzenie sobie z atakami paniki. Gwiazda wymieniła niepokojące objawy, które im towarzyszą.

Niemożliwość oddychania, drętwienie rąk, stan przedzawałowy, duszenie w klatce - rozpoczęła nagranie Rabczewska.

Następnie piosenkarka przeszła do wymieniania najskuteczniejszych metod radzenia sobie z zaburzeniami.

Jest kilka sposobów, żeby poczuć się lepiej. Wysiłek, chociaż się bardzo nie chce, jest jednym z nich: wystrzał endorfin, zmęczenie, w głowie się układa - rekomendowała jeden ze sposobów artystka.

Gwiazda wspomniała też, że nic nie zastąpi terapii.

Jeżeli was stać, to pamiętajcie, że terapia potrafi zdziałać cuda i dobry psycholog uleczy duszę - dodała.

Drugim z polecanych przez Dodę sposobów radzenia sobie z atakami paniki jest spacer.

Nawet nie wiecie, jaką ogromną moc uzdrawiającą ma przyroda. Nieważne, czy to jesień, zima czy lato, taki spokojny spacer i wyciszenie się z naturą bardzo dużo daje - stwierdziła wokalistka.

Rabczewska jako pomocne wymieniła też morsowanie lub sporty ekstremalne, a także oddanie się największej pasji bądź znalezienie nowego hobby. Artystka wspomniała też, że istotne jest wsparcie najbliższych. Gwiazda zaznaczyła także, że jeśli żaden z wymienionych sposobów nie okaże się skuteczny, konieczna będzie wizyta u specjalisty.

A jeśli nic nie pomaga, to marsz do psychiatry, jest mnóstwo dobrych leków doraźnych, które ukoją wasze skołatane nerwy i tych na dłuższe leczenie - dodała.

W komentarzach pod nagraniem fani dziękowali Dodzie za poruszenie tak ważnego tematu. Dzielili się także sposobami, które pomogły im uporać się ze stanami lękowymi.

Potrzebujesz pomocy?

Ataki paniki to, obok depresji, najczęściej diagnozowane zaburzenie emocjonalne. Każdy, kto się z nimi zmaga, powinien skorzystać ze wsparcia specjalistów. W niektórych przypadkach potrzebne jest bowiem leczenie farmakologiczne. Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.