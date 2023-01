Jako jurorka "You Can Dance - nowa generacja 2", Katarzyna Cichopek promuje program na swoich kanałach w mediach społecznościowych. Cztery dni temu gwiazda TVP poinformowała widzów o ostatnim dniu castingu show. Wykorzystała do tego kreatywne wideo na Instagramie. Nie każdemu jej taniec przypadł do gustu.

Katarzyna Cichopek skrytykowana za taneczny film. "Co to ma być"

Znana aktorka i prezenterka telewizyjna nie po raz pierwszy znalazła się w ogniu krytyki. Katarzyna Cichopek dodała wideo zapowiadające kolejny odcinek "You Can Dance - nowa generacja 2". Przy okazji zaprezentowała umiejętności taneczne, które mogliśmy obserwować już 17 lat temu na łamach programu "Taniec z gwiazdami". Wówczas tańczyła w parze ze swoim byłym mężem, Marcinem Hakielem. W jednej z ostatnich rolek na Instagramie Katarzyna Cichopek zaprezentowała się z artystycznej strony. Z jakim odzewem spotkała się po publikacji tego materiału?

Co to ma być.

Jakie to beznadziejne, Kasiu.

Mało się nie wywróciła w tych szpilkach.

Znalazły się także osoby, które nie skomentowały stylu tanecznego aktorki, a sam montaż filmiku:

Kasiu, jak ty zrobiłaś ten trik? Cały czas uczę się tworzyć rolki.

Program "You Can Dance - nowa generacja 2" cieszy się niemałą popularnością nie tylko ze względu na obecność Katarzyny Cichopek w jury. Uczestników tanecznego show oceniają również Ida Nowakowska oraz Agustin Egurrola. Prowadzącą jest z kolei Edyta Herbuś. Gwiazdy nie rywalizują ze sobą, o czym zapewniano w wielu wywiadach dotyczących tej produkcji.

