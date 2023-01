Z pierwszej edycji "40 kontra 20" pamiętamy przede wszystkim wygranych - Kingę Zapadkę i Roberta Kochanka. Związek wywołał niemałe kontrowersje, ale finalnie to ta para zwyciężyła program. Ich miłość nie trwała zbyt długo, gdyż rozstali się sześć miesięcy po finale randkowego show. Czy uczucie między uczestnikami było prawdziwe? Obserwujący influencerkę obecnie mają wątpliwości.

Kinga Zapadka ostro o rozstaniu z Robertem Kochankiem. Ma na niego "dowody"

Kinga Zapadka z "40 kontra 20" szczerze o jej byłym związku. Był na pokaz?

Mimo że za nami już druga edycja randkowego show, to i tak widzów ciekawi, co się dzieje z uczestnikami pierwszej odsłony programu. Miłość kwitnie u Patrycji Rodak i Bartka Andrzejczaka, gdyż finaliści świętowali w maju pierwszą rocznicę. Jednak to nie ich relacja budziła największe zainteresowanie po pierwszym sezonie "40 kontra 20".

Związek zwycięzców programu był najbardziej medialny. Kinga Zapadka i Robert Kochanek rozstali się w atmosferze wrogości. Wciąż jednak nie znamy przyczyny rozpadu tego związku. Influencerka zorganizowała ostatnio serię anonimowych pytań na swoim Instagramie. Jeden z obserwatorów Kingi zadał jej następujące pytanie:

Jak poznałaś swojego obecnego partnera i dlaczego rozstałaś się z Kochankiem?

Gwiazda randkowego show swoją odpowiedzią rzuciła nowe światło na dawną relację:

Żeby się z kimś rozstać, trzeba najpierw z kimś być.

Jak myślicie, czy ich relacja była udawana na potrzeby telewizyjnego show? Dziś Kinga Zapadka jest w związku z Mateuszem Szekiem, który brał udział w programie "Hotel Paradise". Gwiazda nie szczędzi zdjęć z ukochanym na Instagramie, jednak nie chciała ujawnić, gdzie zapoznała się z Mateuszem.

