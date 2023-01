Hilary Swank związała się z Philipem Schneiderem w 2016 roku. Niedługo później zaręczyli się, a w 2018 roku wzięli ślub. Zakochani już niedługo zostaną rodzicami. Spodziewają się bliźniąt. Aktorka wieścią o ciąży podzieliła się w programie "Good Morning America". W rozmowie z dziennikarzami nie ukrywała podekscytowania. Od tego momentu często pokazuje w mediach społecznościowych ujęcia z przygotowań do porodu. Na najnowszym nagraniu prezentuje ciążowe krągłości podczas treningu.

Hilary Swank wkrótce zostanie mamą. Pokazała, jak ćwiczy w zaawansowanej ciąży

Hilary Swank w tym roku skończy 49 lat. Nigdy nie ukrywała, że aktywność fizyczna jest dla niej bardzo ważna. Mimo ciąży, nadal regularnie korzysta z siłowni. Aktorka pochwaliła się na Instagramie wideo, na którym widać, że trening przy użyciu maszyn nie sprawia jej większego problemu. Wszystko wskazuje na to, że zdobywczyni Oskara czuje się świetnie w roli przyszłej mamy, bo na nagraniu uśmiecha się od ucha do ucha.

Hilary Swank podczas występu w "The Drew Barrymore Show" Swank zdradziła termin porodu. Okazuje się, że bliźnięta przyjdą na świat w szczególnym dla niej terminie. Dzieci mają się urodzić tego samego dnia, co nieżyjący już tata aktorki, w kwietniu tego roku. Teraz, gdy do narodzin pociech zostały niespełna trzy miesiące, ciążowych krągłości już nie da się ukryć. Amerykańska gwiazda jednak nie ma zamiaru tego robić i nawet na siłowni ćwiczy w obcisłej koszulce. Mimo że brzuch jest już coraz większy, na treningu radzi sobie bardzo dobrze. Fani są w szoku i nie szczędzą jej komplementów.

WOW. Imponujące. Dajesz mamuśka! To tak, jakbyś miała siłę za trzy osoby.

Jesteś wspaniała. Dziękuję za pokazanie takim kobietom jak ja, że wszystko jest możliwe.

Cudowna przyszła mama. Jesteś prawdziwą inspiracją - czytamy na Instagramie.

Coraz więcej mówi się o dojrzałym macierzyństwie, także w świecie show-biznesu. Obecnie wiele kobiet decyduje się na ciążę po 40. roku życia. Halle Berry urodziła drugie dziecko w wieku 47 lat, podobnie jak Cameron Diaz. Polskie gwiazdy także rodzą w późniejszym wieku. Przykładem może być Katarzyna Sokołowska. Syn reżyserki pokazów mody przyszedł na świat, gdy jego mama skończyła 49 lat.

