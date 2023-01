Często siostry piłkarzy wzbudzają tyle samo zainteresowania, co ich znani bracia. Wystarczy spojrzeć na Milenę Lewandowską-Miros. Chętnie pozuje z Lewandowskim na przeróżnych galach sportowych oraz wspiera go na trybunach. Jej konto na Instagramie obserwuje prawie 50 tys. osób. Również siostra brazylijskiego piłkarza Neymara robi furorę w mediach społecznościowych. Influencerka ma już 5,9 mln obserwujących. Nie ma co się dziwić, dodaje przykuwające oko zdjęcia. Jak wygląda siostra piłkarza?

Siostra Neymara to prawdziwa gwiazda Instagrama

Neymar i Rafaella Santos to nie tylko rodzeństwo, ale i prawdziwi przyjaciele. Piłkarz PSG dziwnym trafem często jest kontuzjowany w terminie, kiedy jego ukochana siostra ma urodziny. Od dawna krążą pogłoski, że sportowiec robi to specjalnie, aby móc spędzić ten dzień z Rafaellą w Brazylii. Rodzeństwo ma także pasujące tatuaże na lewych dłoniach przedstawiające koronę, a także napisy "Sorella" ("Siostra"), "Fratello" ("Brat"). Neymar ma również wytatuowane imię siostry, a także jej twarz na prawym bicepsie.

26-letnia Rafaella jest fotomodelką, influencerką, a także posiada własną markę produkującą witaminy i suplementy. Na Instagramie można znaleźć zdjęcia z licznych podróży czy sesji zdjęciowych. Kobieta kocha drogie dodatki, luksusowe życie oraz zabawę. Kiedy tylko może, kibicuje Neymarowi na stadionach na całym świecie. Wspierała sportowca m.in. na Mistrzostwach Świata w Katarze. Influencerka uwielbia również tatuaże, tak samo, jak jej brat. Ma ich na ciele całkiem sporo. W oczy rzucają się także falowane, długie blond włosy.

