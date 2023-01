W "Pytaniu na śniadanie" często zdarzają się sytuacje, po których ciarki żenady przebiegają po plecach. Jak nie rapowanie Idy Nowakowskiej i Agustina Egurroli, to wynurzenia na temat picia alkoholu w wykonaniu Łukasza Nowickiego. Nawet jeśli w trakcie trwania programu nic takiego się nie wydarzy, to zawsze można liczyć na inwencję twórczą grafików. Tym razem postanowili przerobić zdjęcie Idy Nowakowskiej i Tomasza Wolnego. Odkrywcze? No nie bardzo.

REKLAMA

"PnŚ". Łukasz Nowicki wprowadził wszystkich w konsternację. Zapadła cisza

Zobacz wideo Ida Nowakowska komentuje wpadkę w "PnŚ". "Inaczej bym zginęła"

Grafik przerobił zdjęcie prowadzących "PnŚ". Internauci nie byli zachwyceni

Na Facebookowym profilu programu "Pytanie na śniadanie" pojawiło się kilka przeróbek zdjęcia prowadzących śniadaniówkę. Idzie Nowakowskiej i Tomaszowi Wolnemu postanowiono pozmieniać kolor włosów, albo też dołożyć brodę. W zamierzeniu miało być zabawnie, a wyszło jak zazwyczaj.

Co powiecie na taką metamorfozę Idy Nowakowskiej i Tomasza Wolnego? Którą wersję wybieracie? Głosujcie - czytamy na koncie "Pytania na śniadanie" na Facebooku.

Internauci raczej nie byli zachwyceni pomysłem speców od social mediów. Dali temu wyraz w komentarzach.

Są osoby, tak jak Ida i Tomasz, które metamorfoz nie potrzebują.

W żadnej wersji. Najlepszy duet prowadzących to pani Małgorzata i pan Łukasza. Tam przynajmniej nie ma tej sztucznej atmosfery, sztucznych uśmieszków.

Wolę oryginał.

To tylko niektóre komentarze internautów, które pojawiły się pod postem na Facebooku. Wiele osób zwróciło jednak uwagę na to, że Tomasz Wolny zdecydowanie lepiej wygląda bez brody. Też jesteście takiego zdania? Podoba wam się pomysł z przeróbkami zdjęć?

Ida Nowakowska, Tomasz Wolny Fot. Facebook.com/Pytanienasniadanie

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Niebezpieczna sytuacja w "PnŚ". O mały włos, a doszłoby do tragedii