Za nami oficjalna prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Jest nim Fernando Santos, który na konferencji prasowej zrobił dobre wrażenie na dziennikarzach i (sądząc po komentarzach w mediach społecznościowych) kibicach. Trener wcześniej prowadził reprezentację Portugalii, z którą odpadł w ćwierćfinale mistrzostw świata w Katarze. Po tym meczu bardzo podpadł Georginie Rodriguez.

Fernando i Guilhermina Santos od ponad 40 lat tworzą związek

Georgina Rodriguez skrytykowała Fernando Santosa

Maroko sensacyjnie pokonało Portugalię na mundialu w Katarze. Był to ostatni mecz w karierze na mistrzostwach świata wielkiego Cristiano Ronaldo. To nie był dla niego dobry turniej. Piłkarz pomógł drużynie w fazie grupowej, w której strzelił jednego gola, ale później było już tylko gorzej. Mecz ze Szwajcarią zaczął na ławce rezerwowych, tak samo było w spotkaniu z Marokiem. To nie spodobało się partnerce sportowca, która zaatakowała trenera reprezentacji Portugalii na Instagramie.

Dziś twój przyjaciel i trener podjął złą decyzję. Przyjaciel, którego darzysz uznaniem i którego tak bardzo szanujesz. Ten sam przyjaciel, który wpuścił cię na boisko i zobaczył, jak wszystko się zmieniło, ale wtedy było już za późno. Nie można lekceważyć najlepszego zawodnika na świecie i najsilniejszej broni, jaką masz. Tak jak nie można bronić kogoś, kto na to nie zasługuje. Życie daje nam lekcję, dziś nie przegraliśmy, dziś się uczyliśmy.

Fernando Santos zaskarbił sobie serce kibiców informacją, że wraz z całą rodziną postanowił przeprowadzić się do Warszawy.

