Doda początek roku spędziła w Zakopanem z ukochanym, a po powrocie kontynuują odpoczynek w swoim towarzystwie. Choć artystka początkowo nie chciała ujawniać tożsamości partnera, obecnie co kilka dni przypomina internautom, jak bardzo jest zakochana. Najnowsze zdjęcia zdają się to potwierdzać.

Doda nie ukrywa uczucia, a wręcz mówi o nim na każdym kroku. Trudno jej się zresztą powstrzymać, bo - jak twierdzą jej fani - nie da się ukryć, że jest bardzo zakochana. Iskierki w oczach i ciągły uśmiech na twarzy udowadniają, że wreszcie jest szczęśliwa. Pod zdjęciami internauci piszą jej:

Wizualnie Dariusz pasuje do ciebie najbardziej ze wszystkich poprzednich mężczyzn.

Energia, jaka od ciebie bije, jest cudowna. Uwielbiam.

Pasujecie do siebie - czytamy.

W poniedziałek artystka wybrała się z ukochanym na łyżwy. Na serii filmików widzimy ją z napojem, który reklamowała. Gdy już jednak zrobiła swoje, skupiła się na Dariuszu, który krążył obok niej na łyżwach. Para przytulała się i całowała. Potem zapozowali wspólnie do fotografii, na których widać ich całe sylwetki. Mieli na sobie dokładnie takie same bluzy z napisem "queen", co jest nawiązaniem do Dody, nazywanej w polskim show-biznesie królową. Dresy pochodzą zresztą ze sklepu z akcesoriami nawiązującymi do twórczości wokalistki, o czym para też zresztą poinformowała.

Na koncie Dody pojawiło się sporo zdjęć i nagrań z wypadu na łyżwy. Sporo z nich znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

