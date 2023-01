Jan A.P. Kaczmarek jest polskim kompozytorem, który stworzył muzykę do ponad 70 produkcji filmowych oraz spektakli teatralnych. Od wielu lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych. W 2005 roku zdobył Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel". Jego córka Anastazja Davis poinformowała o chorobie ojca. Założyła zbiórkę na jego leczenie.

Jan A.P. Kaczmarek w ciężkim stanie. Córka zbiera pieniądze na leczenie

69-letni Jan A.P. Kaczmarek cierpi na MSA, zanik wieloukładowy. To schorzenie neurologiczne, którego wciąż nie można skutecznie wyleczyć. Rodzina przez długi czas ukrywała chorobę kompozytora. Jego córka Anastazja David postanowiła jednak założyć zbiórkę, bo nie są w stanie pokryć kosztów leczenia.

Choroba uszkadza zakończenia nerwowe, aż płuca zawodzą. To horror dla nas jako rodziny, patrzeć, jak ten niesamowity człowiek toczy nierówną walkę - czytamy w opisie zbiórki.

Zajmuje się nim żona Aleksandra i dwóch opiekunów. Potrzebny jest specjalistyczny sprzęt.

Mój tata nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, wymaga pomocy żony i dwóch opiekunów przy wykonywaniu podstawowych czynności, takich jak wstawanie z łóżka czy ubieranie się. Wymaga dużo pomocy od innych osób, a także sprzętu, np. wózka inwalidzkiego. Nie można go zostawić samego, ponieważ często traci przytomność z powodu wahań ciśnienia krwi.

Z dalszej części opisu zbiórki dowiadujemy się, że jego żona Aleksandra Twardowska-Kaczmarek musiała zrezygnować z pracy, ze względu na opiekę nad mężem. Jan A.P. Kaczmarek w 2016 roku ponownie się ożenił. Dodatkowo małżeństwo wychowuje siedmioletniego syna.

To dla nich duże obciążenie finansowe, ponieważ walczą o utrzymanie taty tak długo, jak to możliwe, gdy jego potrzeby rosną. My – ja, moje rodzeństwo i jego żona – wykorzystaliśmy każdą możliwość i zrobiliśmy, co w naszej mocy, aby pomóc im finansowo, ale jego potrzeby przerosły nasze możliwości.

Anastazja Davis apeluje o pomoc. Zdrowie jej taty się pogarsza, będzie potrzebował coraz więcej specjalistycznego sprzętu i opieki. Żona chce, aby mógł pozostać w domu razem z nią i dzieckiem. Zbiórkę możecie wesprzeć tutaj.

Kim jest Jan A.P. Kaczmarek?

Jan A.P. Kaczmarek odniósł sukces nie tylko w Polsce, ale też w Hollywood. W 2011 roku został nominowany do nagrody Orzeł za muzykę do filmu "Quo vadis". Za muzykę do filmu "Marzyciel" zdobył Oscara, a także nagrodę National Board of Review dla najlepszego kompozytora oraz nominację do Złotego Globu. Jest dyrektorem i twórcą Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk.

Jan A.P. Kaczmarek w 2014 roku rozwiódł się z Elżbietą Bieluszko, z którą ma czworo dzieci: Szymona, Józefinę, Antoninę i Anastazję. Dwa lata później ponownie się ożenił i doczekał się syna.