Viki Gabor ma zaledwie 15 lat, a już prężnie buduje karierę w branży muzycznej. Debiutowała jako 11-latka w programie "The Voice Kids", a potem została zwyciężczynią Eurowizji Junior. Dziewczyna dorasta na oczach fanów i jest często krytykowana za zbyt mocny makijaż, specjalne "postarzanie się" i kreowanie się na dojrzalszą, niż jest. Gabor nieustannie odpiera te ataki i podkreśla, że makijażem i strojem po prostu wyraża siebie i lubi eksperymentować. Nastolatka właśnie opublikowała nowe zdjęcie oraz pokazała kolekcję kosmetyków do makijażu, których została twarzą. Uwagę fanów zwrócił jednak inny detal.

Viki Gabor promuje własne kosmetyki do makijażu. Nastolatka lubi mocny makijaż, za co często jest krytykowana

Viki Gabor to kolejna młoda gwiazda, która wypuściła własną kolekcję kosmetyków do makijażu we współpracy ze znaną marką kosmetyczną. Wcześniej zrobiły to m.in. dziewczyny z Teamu X, Fagata czy Lexy. W jej przypadku taka współpraca zupełnie nie dziwi, bo Gabor uwielbia eksperymenty z makijażem. Za to jest też najczęściej krytykowana. Fani zarzucają jej, że maluje się zbyt mocno jak na swój wiek. W programie "Obgadane" dla serwisu o2.pl Gabor wyznała, że ludzie nie biorą pod uwagę, że makijaż sceniczny rządzi się swoimi prawami.

To jest mój wizerunek sceniczny. Kamery i scena wymagają tego makijażu, stylizacji. Na co dzień jest tego makijażu mniej - powiedziała.

Wokalistka podkreśliła też, że kiedy podróżuje, bardzo często widzi nastolatki z mocnym makijażem i za granicą nikogo to już nie dziwi.

Za granicą jest inaczej. Byłam ostatnio w Londynie i tam nastolatki na co dzień się tak malują. Ludzie, którzy nie widzieli takich makijaży, nie są jeszcze na to gotowi, mówią, że jest tego za dużo. Kreski różowe, niebieskie... Jeśli nie widzieli tego wcześniej i widzą to pierwszy raz na 15-latce, po prostu ich to szokuje - dodała w rozmowie z serwisem o2.pl.

Tym razem fani zwrócili uwagę na coś innego niż mocno podkreślone oczy i usta piosenkarki. Viki Gabor zdecydowała się na mocno przedłużane różowe paznokcie.

W komentarzach pod zdjęciem Viki Gabor fani zwrócili uwagę, że funkcjonowanie z tak długimi sztucznymi paznokciami musi być nie lada wyzwaniem.

Te paznokcie to przesada, według mnie to mega sztucznie wygląda.

Podziwiam, że umiesz funkcjonować w tak długich paznokciach.

Jesteś piękną osobą. Hejtami się nie przejmuj - czytamy w komentarzach.

