Izabella Miko pochodzi z Polski, ale z powodzeniem realizuje karierę w Stanach Zjednoczonych. Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak "Starcie Tytanów" czy "Step Up: All In". W Polsce dała się poznać szerszej publiczności, kiedy w 2009 roku wystąpiła u boku Mateusza Damięckiego w filmie "Kochaj i tańcz". Miko na stałe mieszka w USA, ale bardzo często odwiedza Polskę. Ostatnio pojawiła się w kraju z okazji urodzin. Jak się jednak okazało, długo nie zabawiła w Warszawie, bo jej impreza urodzinowa spontanicznie przeniosła się do Miami.

Izabella Miko w szale urodzinowej imprezy trafiła z zimnej Warszawy prosto na luksusowy jacht w Miami

Izabella Miko 21 stycznia skończyła 42 lata. Aktorka świętowanie zaczęła jeszcze w Warszawie, ale impreza szybko przeniosła się na luksusowy jacht w Miami. Miko spędziła ten wyjątkowy dzień w towarzystwie najbliższych przyjaciół. Na Instagramie podzieliła się wyczerpującą relacją z imprezy. Aktorka nazywana czule przez przyjaciół "Izzy" dostała też wyjątkowy tort, który tematycznie wpasował się w klimat wydarzenia. Turkusowe ciasto zostało ozdobione złotymi muszelkami i syrenimi ogonami z masy cukrowej. Podekscytowana Miko zachwycała się błękitem oceanu i bawiła się wyśmienicie. W opisie na Instagramie podziękowała bliskiemu przyjacielowi i przyznała, że z tak dobrą energią jest przygotowana na wydarzenia 2023 roku.

Celebracja moich urodzin była niesamowita! Nieplanowana podróż z Warszawy do Miami była fantastyczna. Dziękuję ci Rolandzie Peralta za twoją niesamowitą hojność, wyśmienite poczucie humoru, kreatywność, otwartość i atmosferę, która naładowała mnie pozytywną energią na cały następny rok. Kochani, macie dla mnie jakąś mądrą sentencję z okazji urodzin? - napisała na Instagramie.

W komentarzach pod wpisem Izabelli Miko pojawiły się liczne życzenia urodzinowe i komplementy. Fani zgodnie przyznali, że aktorka wygląda jak nastolatka.

42 lata?! Przenigdy bym nie pomyślała… Wyglądasz tak pięknie i świeżo! Samych wspaniałości!

Jakie zabiegi wykonujesz, że dosłownie wyglądasz na 18 lat? - czytamy w komentarzach.

