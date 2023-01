"Milionerzy" są teleturniejem emitowanym na antenie TVN z przerwami od 1999 roku. Chociaż eksperci pracujący nad programem dbają o to, by pytania były sformułowane prawidłowo, to przytrafiają im się wpadki. Pewien widz zauważył, że w odcinku 594. żadna z odpowiedzi nie była prawidłowa, a wszystko przez błąd w zagadnieniu.

W jakiej dyscyplinie sportowej Halina Konopacka zdobyła dla Polski pierwszy w historii złoty medal olimpijski?

A) w rzucie dyskiem

B) w karate

C) w surfingu

D) w tenisie stołowym

Użytkownik Twittera słusznie zauważył, że rzut dyskiem nie jest dyscypliną sportową, a konkurencją, w konsekwencji żadna z czterech proponowanych odpowiedzi nie jest poprawna.

"Milionerzy". Która odpowiedź jest prawidłowa? Żadna. Rzut dyskiem to nie dyscyplina. (...) To konkurencja. Powinno być też "której", a nie "jakiej", ale to szczegół - czytamy na Twitterze.

Najwidoczniej twórcy programu nie zauważyli błędu w sformułowaniu pytania, na szczęście nie doszukał się go również uczestnik, który wybrał wariant A., uznany za poprawny.

"Milionerzy". Wśród odpowiedzi nie było poprawnego wariantu. To nie pierwsza taka wtopa

Dodajmy, że to nie pierwsza tego typu wpadka w polskiej wersji "Milionerów". W 2021 roku twórcy zrobili błąd przy pytaniu o uruchomienie słynnego londyńskiego zegara. Chociaż uznali, że jedna z podanych odpowiedzi jest prawidłowa, to tak naprawdę wśród wariantów zabrakło poprawnej daty.

Niektórzy widzowie programu uważają, że uczestnicy pokrzywdzeni w feralnych odcinkach powinni dostać kolejną szansę na udział w "Milionerach". Podzielacie ich zdanie?