Ujawniono testament Ivany Trump. Donalda Trumpa zaboli jego treść

Ivana Trump zmarła nagle 14 lipca 2022 roku. Jako przyczynę jej śmierci podano uraz klatki piersiowej, do którego doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Była żona Donalda Trumpa w ostatnich chwilach była sama i szykowała się na wakacje, które miała spędzić na Lazurowym Wybrzeżu. Biznesmenka została pochowana na polu golfowym należącym do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Choć ten fakt może wskazywać na to, że byli małżonkowie pozostawali w dobrych relacjach, Ivana Trump całkowicie pominęła Donalda Trumpa w swoim testamencie.

Testament Ivany Trump. Większość jej majątku otrzymały dzieci

Jak wynika z ustaleń serwisu businessinsider.com, majątek Ivany Trump opiewał na 34 mln dolarów i został podzielony między jej dzieci, przyjaciół i organizacje charytatywne. Córka Ivanka oraz synowie Donald Jr. i Eric otrzymali m.in. jej biżuterię, pieniądze ze sprzedaży futer, a także posiadłości we Francji, Nowym Jorku i Czechach. Dom we Florydzie Trump zapisała natomiast byłej opiekunce do dzieci i wieloletniej przyjaciółce Dorothy Curry, której powierzyła także opiekę nad swoim psem.

Businessinsider.com dowiedział się również, że część pieniędzy Ivany Trump otrzyma jej ostatni mąż Rossano Rubicondi, z którym rozwiodła się w 2009 roku. Donald Trump od byłej żony nie otrzymał natomiast ani centa.

Donald Trump był drugim mężem Ivany Trump. Ślub wzięli pod koniec lat 70., gdy Trump był dopiero początkującym biznesmenem. To z Ivaną u boku zaczął budować The Trump Organization i jako para zdobyli niezwykle silną pozycję w nowojorskich elitach biznesowych. Żona Trumpa zajmowała także jedno z wysokich stanowisk w przedsiębiorstwie męża. Małżeństwo zakończyło się jednak rozwodem w 1992 roku, gdy dwa lata wcześniej na jaw wyszedł romans Donalda Trumpa z aktorką Marlą Maples.

Zgodnie z zawartą w dniu ślubu intercyzą Ivana otrzymała od byłego męża 25 mln dolarów, a także wywalczyła w sądzie alimenty na dzieci w wysokości 350 tys. dolarów rocznie. Trumpowie doczekali się w sumie trójki - Donald Jr przyszedł na świat w 1977 roku, Ivanka cztery lata później, a najmłodszy z rodzeństwa Eric urodził się w 1984 roku.