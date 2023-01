Ten spór toczy się od niemal dwudziestu lat. Hanna Bakuła zdecydowała się wówczas na operację plastyczną, która miała zniwelować skutki wcześniejszego wypadku. Później wielokrotnie oskarżała chirurga w mediach o partactwo. Zarzucała mu, że nabawiła się sepsy i ropowicy twarzy. Po latach procesów pojawił się wyrok w sprawie. Bakuła się odwołała, jednak nic nie wskórała.

Bakuła nie zgadza się z sądowym postanowieniem ws. oskarżanego lekarza. Tłumaczy się

Sąd Okręgowy podtrzymał wcześniejszy wyrok. Bakuła musi zapłacić 750 tysięcy zł odszkodowania

We wrześniu 2022 roku okazało się, że doktor Adam Gumkowski został oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Sąd uznał, że powikłania malarki nie wynikały z błędów lekarskich, ale z niestosowania się do zaleceń i bagatelizowanie ostrzeżeń. Co więcej, w 2020 roku sąd nakazał Hannie Bakule oficjalne przeprosiny lekarza za naruszenie jego dóbr osobistych. List miał ukazać się na blogu artystki, a także być opublikowany na łamach "Super Expressu". Malarka nie zastosowała się do wyroku sąd.

W związku z tym zostało jej zasądzone gigantyczne, opiewające na 750 tysięcy złotych odszkodowanie. Ta bajońska suma wynika z wyliczenia kary za każdy dzień zwłoki z przeprosinami (1500 złotych). Celebrytka odwoływała się jednak od wyroku sądu. Okazuje się, że zapadł kolejny wyrok na jej niekorzyść.

Jak informuje portal Pomponik, 13 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wcześniejszy wyrok sądu. Malarka musi zapłacić 750 tysięcy złotych odszkodowania, a do tego pokryć także koszty sądowe.

W rozmowie z reporterem artystka sugerowała, że nie będzie w stanie zapłacić tak dużej kwoty.

Jestem emerytką, inwalidką, artystką. Sama się utrzymuję i to jest kwota nierealna do zapłaty - powiedziała Hanna Bakuła w rozmowie z Pomponikiem.

