Gwiazda na pokazie w 30 tysiącach kryształków Swarovskiego. Poznajecie?

Trwa paryski tydzień mody. Gwiazdy prześcigają się w coraz bardziej wymyślnych stylizacjach, w których prezentują się na czerwonych dywanach. Tym razem oczy świata mody skierowane były w stronę pokazu domu mody Schiaparelli. To właśnie na tym wydarzeniu pojawiła się Kylie Jenner w sukni z doczepioną, realistyczną głową lwa. Jednak to inna celebrytka tego dnia była prawdziwą zagadką dla fanów i fotoreporterów. Doja Cat przybyła cała okryta kryształkami od Swarovskiego. Ta stylizacja zrobiła furorę.

Doja Cat w hipnotyzującej kreacji na paryskim tygodniu mody. Inspiracją było "Piekło" Dantego

Doja Cat, znana m.in. z przeboju "Say So", pojawiła się na paryskim pokazie w intrygującej kreacji. Piosenkarka zasiadła w pierwszym rzędzie na pokazie domu mody Schiaparelli, ale naprawdę ciężko było ja rozpoznać. Pokrywały ją krwistoczerwone kryształki od Swarovskiego, które były nałożone na farbę do ciała.

Doja Cat Fot. David Fisher/Shutterstock

Okazuje się, że za stylizację piosenkarki odpowiedzialny jest uznany charakteryzator Pat McGrath. Inspiracją było Piekło Dantego. XIV-wieczny epicki poemat był też tematem przewodnim w tegorocznym pokazie haute couture domu mody Schiaparelli.

Stworzenie magicznego, hipnotyzującego arcydzieła zajęło około pięciu godzin (...). Cierpliwość i zaangażowanie Doji były naprawdę inspirujące - napisał Pat McGrath na Instagramie.

Stylizację dopełniły: dopasowana czerwona sukienka bez ramiączek z koralikami, kozaki, chusta i gigantyczne kolczyki. Też zrobiło to na was wrażenie?

