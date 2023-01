Brooke Shields wspomina, że została zgwałcona. Napisała do oprawcy list

Brooke Shields zyskała ogromną sławę dzięki roli w "Błękitnej lagunie" i kampanii reklamowej dżinsów marki Calvin Klein. Aktorka o wydarzeniach z przeszłości opowiedziała teraz w dokumencie o sobie "Pretty Baby". Brooke Shields wracała w nim pamięcią nie tylko do dobrych wspomnień, ale również tych bardzo bolesnych.

Brooke Shields wyznała, że padła ofiarą gwałtu

Aktorka w 1987 roku miała 22 lata. Mężczyzna, który ją skrzywdził, miał być bardzo wpływową postacią w świecie filmu. Zjadł z nią kolacją, a potem zabrał do hotelu, z którego obiecywał zamówić jej taksówkę. Namówił ją jednak, by poszła z nim do pokoju, a tam kazał na siebie chwilę poczekać.

Drzwi się otworzyły i widzę, jak wychodzi zupełnie nago. Chwile później on był na mnie. Nie walczyłem jakoś bardzo. Nie zrobiłem tego. Po prostu całkowicie zamarłam. Płakałam przez całą drogę do mieszkania mojego przyjaciela.

Brooke Shields wyznała, że po wielu latach napisała do swojego gwałciciela list. Przelanie na papier tego doświadczenia miało dla niej znaczenie terapeutyczne i pomogło przepracować traumę.

Uniosłam ręce do góry i pomyślałam: Odmawiam bycia ofiarą, bo coś takiego może ci się przydarzyć bez względu na to, kim jesteś i czy jesteś na to przygotowany czy nie.

Dziś aktorka jest żoną Chrisa Henchy'ego i ma dwie nastoletnie córki. Z dumą mówi o swojej karierze, ale odrzuca też sposób, w jaki o niej mówiono, zachowywano się i na nią patrzono w młodości.

Całe moje życie w kółko słyszałam: ona jest ładną buzią, ona jest symbolem seksu. To właśnie mnie niszczyło.

Telewizyjny dokument w Stanach Zjednoczonych cieszy się ogromną popularnością. W Polsce nie jest łatwo dostępny, ale można go znaleźć na amerykańskim kanale ABC News, który odpowiada za współprodukcję.

