Maciej Pela o małżeństwie z Agnieszką Kaczorowską. Mieli gorsze chwile

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wzięli potajemny ślub w 2018 roku. Zakochanym udało się przechytrzyć media, a o tym, że są małżeństwem, poinformowali w wybranym przez siebie momencie. Uroczystość odbyła się w Toskanii, panna młoda miała kilka ślubnych kreacji, w których prezentowała się zjawiskowo. Małżonkowie doczekali się dwóch córek: Emilki i Gabrysi, które tylko umocniły ich związek. Choć łączy ich prawdziwa więź i nie ukrywają, że są ze sobą bardzo szczęśliwi, to jednak najnowszy post Macieja Peli na Instagramie sugeruje, że także u nich nie zawsze jest kolorowo.

Maciej Pela o małżeństwie z Agnieszką Kaczorowską. "Mieliśmy swoje wzloty i upadki"

Maciej Pela w opublikowanym wpisie poruszył temat podejścia mężczyzn do mówienia o pewnych rzeczach w związku. Skupił się na tych, których "nie wypada" powiedzieć. Poruszył kwestię emocji i radzenia sobie z nimi. Wiele pracował nad tym, by nauczyć się o nich rozmawiać. Cały post możecie przeczytać poniżej:

Jedna z internautek nawiązała do tego, co napisał Pela oraz do jego relacji z Agnieszką Kaczorowską.

Przy kochającej kobiecie takie poczucie? Przy życiu pełnym miłości i prawdy? Serio? - dopytywała.

Tancerz nie pozostawił tego bez odpowiedzi. Przyznał, że także przy takiej osobie jest różnie. Po czym napisał wprost:

I stając w prawdzie, oboje z Agą mieliśmy swoje wzloty i upadki. W każdym z tych momentów mieliśmy pełnię miłości i wsparcia. To, że się kochamy, nie wyklucza, że na naszych drogach pojawiają się różne wyzwania.

Maciej Pela odpowiada na komentarz fanki Screen z Instagram.com/ maciek.pela

Dodał też, że najważniejsze, że z ich relacji "płynie siła", pozwalająca pokonywać trudności.