Karolina Hanowerska z domu Grimaldi urodziła się 23 stycznia 1957 roku. Arystokratka skończyła 66 lat. Jest pierwszą córką księcia Monako, Rainiera III i księżnej Grace, która była znaną w Hollywood aktorką Grace Kelly. Obecnie księżniczka Monako zajmuje trzecie miejsce w linii sukcesji do tronu. Jej życie nie jest usłane różami.

REKLAMA

Grace Kelly odegrała samochodową scenę w filmie Hitchcocka. Potem tam zginęła

Zobacz wideo Harry i Meghan Markle ponieśli konsekwencje odejścia z rodziny królewskiej

Rodzice nie wyrażali zgody na pierwsze małżeństwo księżniczki Karoliny. Zakończyło się rozwodem

Księżniczka Karolina po ukończeniu szkoły średniej studiowała na Uniwersytecie Paryskim we francuskiej Sorbonie. Jest niezwykle ambitna, posiada dyplom z biologii, filozofii oraz psychologii. Mówi także biegle w pięciu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim oraz niemieckim. To właśnie podczas studiów poznała bankowca Filipa Junota, który był od niej starszy aż 17 lat. Na początku rodzice nie chcieli zgodzić się na ich ślub. Ona jednak postawiła na swoim. W 1977 roku oficjalnie poinformowano o zaręczynach pary, a kilka miesięcy później Karolina i Filip wzięli ślub. Na weselu było obecnych aż 800 gości, w tym także przedstawiciele europejskich rodzin królewskich. Ojciec Karoliny Hanowerskiej, książę Rainer, zadecydował jednak, że Filip Junot nie otrzyma żadnych tytułów szlacheckich.

Sielanka nie trwała długo. Już dwa lata po ślubie w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o kryzysie w ich małżeństwie. Opublikowano nawet zdjęcia Filipa Junota w objęciach innej kobiety. W sierpniu 1980 roku pałac oficjalnie ogłosił, że księżniczka Karolina rozwodzi się z mężem. Kościelne stwierdzenie nieważności małżeństwa otrzymali dopiero w 1992 roku.

Księżniczka Karolina i Filip Junot East News

Księżniczka Karolina wzięła drugi ślub z włoskim biznesmenem. Zginął w wypadku

Księżniczka Karolina jednak nie zwątpiła w miłość. Dwa lata po rozwodzie poznała w Monte Carlo włoskiego biznesmena Stefana Casiraghiego, z którym wzięła ślub cywilny w grudniu 1983 roku. Tym razem ceremonia była bardzo skromna. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci: syna Andrea, córki Charlotte i syna Pierre'a. Ich szczęście zostało jednak przerwane przez ogromną tragedię. Stefan Casiraghi był pasjonatem łodzi motorowych. Brał udział w wyścigach i nawet zdobył mistrzostwo świata w Atlantic City. W 1990 roku chciał obronić tytuł. Co więcej, miał to być już jego ostatni wyścig. Wtedy zdarzył się tragiczny wypadek. Jego łódź uderzyła w falę i odwróciła się dnem do góry. Casiraghi zginął na miejscu.

Jego pogrzeb odbył się w Katedrze Świętego Mikołaja w Monako, a spoczął w Kaplicy Pokoju. Dwa lata później doszło do unieważnienia pierwszego małżeństwa księżniczki przez kościół, a uznano za ważne jej drugie małżeństwo. Dzięki temu dzieci pary znalazły się w linii sukcesji do tronu.

Trzecie małżeństwo pełne skandali. Nad księżniczką Karoliną ciąży "klątwa Grimaldich"?

Od lat mówi się o klątwie rodu Grimaldich, którą miała rzucić na nich skrzywdzona kobieta. To z tego powodu Grace Kelly zginęła na skutek wypadku samochodowego, a jej potomków również spotykają tragedie. Ile w tym prawdy? Sami oceńcie. Księżniczka Karolina jednak i u boku trzeciego męża nie odnalazła szczęścia.

Pięć lat po śmierci drugiego męża zaczęła spotykać się z Ernestem Augustem V, księciem Hanoweru, z którym znała się od wielu lat. Ślub wzięli cztery lata później, a jej ojciec, książę Rainer, o ceremonii miał dowiedzieć się trzy dni wcześniej. To dla Karoliny książę Hanoweru rozwiódł się z poprzednią żoną, Chantal Hochuli. Dzięki trzeciemu małżeństwu księżniczka otrzymała tytuł Jej Królewskiej Wysokości Księżnej Hanoweru. Para doczekała się córki, księżniczki Aleksandry.

Księżniczka Karolina i książę Ernest są w separacji od 2009 roku i do tej pory się nie rozwiedli. On nie stroni od skandali. Głośno było m.in. o jego romansie z 34 lata młodszą rumuńską modelką.

Księżniczka Karolina, Ernest August EAST NEWS

Mąż księżniczki Monako zabawiał się ze striptizerką. W krzakach kamera i... Skandale klanu Grimaldich

Księżna Hanoweru doczekała się siedmiorga wnucząt. Dziś angażuje się w działalność charytatywną i reprezentuje rodzinę na oficjalnych wystąpieniach.