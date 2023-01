Krzysztof Skiba po 34 latach małżeństwa zostawił żonę i z dwoma walizkami ruszył do 30-letniej Karoliny. Jak sam stwierdził, młodsza ukochana napędza go do działania i czuje się przy niej jak 18-latek. W najnowszym wywiadzie wyznał, jak to się zaczęło i odniósł się do nieprzychylnych komentarzy pojawiających się w mediach.

