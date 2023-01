Monika Goździalska popularność zyskała dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu "Big Brother". Po latach wystąpiła także w pierwszym sezonie kulinarnego show "MasterChef". Gwiazda obecnie mieszka w Hiszpanii, a o powodach swojej przeprowadzki opowiedziała w rozmowie z reporterem Pomponika.

Córka Moniki Goździalskiej przeszła przez piekło. "Była wyśmiewana, wyzywana, przeszła próbę samobójczą"

Goździalska przyznała, że o przeprowadzce do cieplejszego kraju myślała już od dawna, czekała jednak na dobry moment i poprawę sytuacji finansowej, która pozwoliłaby jej na ten odważny krok. Ostatecznie do zmiany miejsca zamieszkania tknęła ją córka, wyoutowana lesbijka. Jej życie w Polsce nie należało do najłatwiejszych.

Zawsze chciałam mieszkać w kraju, gdzie jest słońce, ludzie są bardziej pozytywni i uśmiechnięci i czekałam na ten moment, kiedy finansowo będę mogła sobie na to pozwolić. Plus moja córka jest lesbijką i nie miała tu łatwego życia. (...) Moja córka przeszła naprawdę ciężką depresję, była wyśmiewana, wyzywana, nawet miała próbę samobójczą, więc dla mnie jako dla matki to jest dramat.

Obecnie córka Goździalskiej jest w zdecydowanie lepszej formie. Dziewczyna w końcu czuje się w pełni akceptowana przez społeczeństwo, zdecydowała się również na zamieszkanie z partnerką.

Kupiłam im oddzielny dom na jednym placu. (...) Sukcesem jest dla mnie to, że wychodzi na spacery, bo (...) moje dziecko kiedyś nie wychodziło z domu.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego. TUTAJ znajdziesz również przydatne numery telefonów, pod którymi dyżurują specjaliści, gotowi pomóc w kryzysowej sytuacji.