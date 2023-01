Nie od dziś wiadomo, że włosy zdobią twarz i nadają wyglądowi charakteru. Jest to jeden z pierwszych elementów aparycji, na który zwracamy uwagę. Dawniej, szczególnie kobiety, bardzo obawiały się siwych pasemek i próbowały je ukryć wszelkimi sposobami. Było to narzucone przez społeczeństwo. Powoli jednak się to zmienia i siwizna przestaje być powodem do wstydu. Również wiele polskich i zagranicznych gwiazd nie boi się pokazywać srebrnych kosmyków.

Zobacz wideo Katarzyna Figura "będzie się starzeć z godnością"? "Ciężko jest uzyskać siwe włosy"

Joanna Liszowska

Aktorka otwarcie przyznaje, że stawia na naturalność i zupełnie nie przejmuje się siwymi pasemkami. Włosy przestała farbować na początku pandemii. Wtedy wynikało to z konieczności, teraz z wyboru. Jej charakterystyczna burza blond loków powoli zmienia kolor, co w ogóle nie smuci Liszowskiej. Co więcej, sama chętnie publikuje w sieci fotografie, na których widać srebrne kosmyki.

Joanna Liszowska Instagram/@joannaliszowskaofficial

Joanna Koroniewska

Żona Macieja Dowbora postanowiła walczyć z przeświadczeniem, że siwe włosy u kobiety są traktowane jako oznaka zaniedbania, a mężczyznom dodają atrakcyjności. Aktorka jest dumna ze srebrnych kosmyków i nie ma zamiaru korzystać z "rad" koleżanek, aby je przefarbować.

Kinga Rusin

Kinga Rusin również nie ukrywa siwych pasemek. Dziennikarka słynie z ekologicznego stylu życia i używa wyłącznie naturalnych kosmetyków. Właśnie dlatego zrezygnowała z chemicznych farb do włosów i nie ulega presji ich ciągłej koloryzacji. Już dawno temu w rozmowie z magazynem "Viva!" przyznała, że nie wstydzi się siwizny.

Anna Mucha

Kolejną polską gwiazdą, która nie wstydzi się siwizny, jest Anna Mucha. Chętnie pozuje w pełnym makijażu lub bez niego, a przy tym pokazuje srebrne pasma. Aktorka jest świetnym przykładem, jak z godnością reagować na upływający czas.

Sarah Jessica Parker

Również gwiazdy za oceanem nie wstydzą się siwych kosmyków. Ikona stylu Sarah Jessica Parker od jakiegoś czas przestała farbować włosy i zaczęła pokazywać się w naturalnej, siwej fryzurze. Początkowo spotkało się to z krytyką. Aktorka jest jednak pogodzona z nieuniknionym i nie ma zamiaru tego zmieniać.

Andie MacDowell

Burza siwych loków to również znak rozpoznawczy Andie MacDowell. Aktorka stała się symbolem zmiany w postrzeganiu piękna, robiąc milowy krok w stronę naturalności oraz indywidualności. MacDowell pojawiła się ze srebrnymi pasmami na Festiwalu Filmowym w Cannes. Włosy przestała farbować w trakcie pandemii.

Andie MacDowell AP

Salma Hayek

53-latka nie stroni od publicznego pokazywania swojej naturalnej wersji. Wielokrotnie publikowała na Instagramie zdjęcia bez makijażu, a także z siwymi włosami. Aktorka zachęcała fanki do pokochania odrostów i bycia dumną ze srebrnych kosmyków.

Salma Hayek Instagram/ @salmahayek

