Donald Tusk nie ukrywa, że jest bardzo rodzinny. Fotoreporterzy bardzo często spotykają go w towarzystwie córki Kasi oraz jej bliskich - męża Stanisława Cudnego i dwóch córek, których imion do tej pory nie ujawniła. Były premier RP ma także syna Michała, który wychowuje trzech synów. Najstarszy wnuk lidera PO urodził się w 2009 roku.

Jestem wyjątkowo szczęśliwym dziadkiem. Raz, że bardzo na to czekałem, dwa - to jest zupełnie fenomenalne przeżycie. Nie spodziewałem się, że można od razu pokochać, tak bezwarunkowo, jak własne dziecko - mówił w wywiadzie dla "Gali" po narodzinach chłopca.

W tym roku Mikołaj skończy więc 14 lat, a dziadek właśnie opublikował wspólne zdjęcie z nastolatkiem.

Donald Tusk pozuje z wnukiem

Ujęcie pojawiło się na profilu na Instagramie Tuska w niedzielę, 22 stycznia. Panowie stoją do siebie plecami i porównują wzrost:

Najważniejszy prezent na Dzień Dziadka. Wciąż jestem (minimalnie!) wyższy od najstarszego wnuczka! - napisał szczęśliwy.

Internauci w komentarzach wielokrotnie nawiązywali do polityki, ale też odnosili się do tego, co zobaczyli na zdjęciu.

Za rok już wygrana będzie po stronie wnuczka.

Za rok może być inaczej. Dla dobrej relacji to bez znaczenia.

Ale jednak konsekwentnie dogania - anagażują się w dyskusję.

Donald Tusk chętnie pokazuje w mediach społecznościowych, jak spędza czas z dziećmi syna i córki. Wiadomo, że wspólnie oglądają bajki, a dziadek spełnia wiele życzeń wnuków. Jakiś czas temu starsza pociecha Kasi Tusk miała do niego prośbę. Tusk nie ukrywa, że to także dla nich walczy o naprawę sytuacji w kraju. "Jak masz piątkę wnucząt, to sto razy bardziej chcesz świat zmieniać na lepsze. Taka matematyka" - napisał kiedyś w mediach społecznościowych lider PO.