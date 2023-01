Serial "Wednesday" okazał się wielkim hitem Netfliksa i przyniósł ogromną popularność odtwórczyni głównej roli, w którą wcieliła się Jenny Ortega. W obsadzie serialu znalazł się także Percy Hynes White, który zagrał postać Xaviera. Aktor zdążył już pojawić się na gali Złotych Globów, a także na tygodniach mody w Paryżu i Mediolanie. Jednak nad karierą celebryty właśnie zawisły czarne chmury. Wszystko przez poważne oskarżenia pod jego adresem.

Percy Hynes White oskarżony o napaść seksualną

Afera o charakterze seksualnym wybuchła na Twitterze. Kilka kobiet oskarżyło Percy'ego Hynes White'a o organizowanie imprez i libacji, na których miało dochodzić do wykorzystywania seksualnego młodych kobiet. Opisywane sytuacje mają dotyczyć okresu, kiedy aktor był jeszcze w szkole. Na imprezach Percy i jego koledzy mieli zachęcać pozostałych uczestników do alkoholu i narkotyków, a także nakłaniać do seksu. Jedna z internautek oskarżyła gwiazdora "Wednesday", że był świadkiem gwałtu na niej, który miał miejsce w jego piwnicy, po czym martwił się tylko o prawne konsekwencje.

Pozwolił, by mnie zgwałcono w jego piwnicy, a kiedy do mnie zadzwonił, najbardziej martwił się o policję, a nie o to, czy wszystko ze mną w porządku - napisała kobieta na Twitterze.

Aktor jak dotąd nie odniósł się do pojawiających się w sieci zarzutów, ale ograniczył możliwość komentowania swoich postów na Instagramie.

Percy Hynes White Fot. Jordan Strauss/EN

Wielu internautów domaga się teraz od Netfliksa, żeby usunął go z obsady serialu. Pojawiły się też głosy, że Jenny Ortega powinna odnieść się do zarzutów wobec kolegi z planu.

