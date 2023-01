Wygląda na to, że rozliczanie byłego w piosence to jakiś obowiązujący trend w tym sezonie. Najpierw furorę w sieci zrobiła Shakira, która podsumowała Gerarda Pique i wbiła szpilkę jego nowej partnerce. Z kolei Miley Cyrus w piosence "Flowers" odniosła się do nieudanego małżeństwa z Liamem Hemsworthem. Jej tropem podążyła teraz Paulina Smaszcz, która postawiła na podobną stylizację i poszła w tany. Stanik nie był tu konieczny.

Paulina Smaszcz zachwyca się piosenką Shakiry. "Przestajemy zamiatać pod dywan"

Paulina Smaszcz tańczy w rytm przeboju Miley Cyrus i mówi o kobiecej niezależności

Teledysk do piosenki "Flowers" podbił sieć i stał się prawdziwym hitem TikToka. Miley Cyrus występuje w nim m.in. w złotej sukni vintage z kolekcji YSL z 1991 roku, ale także w oversize'owym, męskim garniturze, który nawiązuje do tego, który Liam Hemsworth założył przed laty na premierę filmu "Avengers: Endgame".

W teledysku Miley Cyrus założyła czarny garnitur na nagie ciało. Ten pomysł najwidoczniej bardzo spodobał się Paulinie Smaszcz, która w niemal identycznej stylizacji pokazała się na Instagramie. Kobieta-petarda tańczyła bez stanika i ruszała ustami w takt piosenki hollywoodzkiej gwiazdy.

Kobieta powinna być niezależna. Mieć własne życie, takie, które jest fundamentem bez żadnego faceta. Związek w każdej chwili może się rozpaść, lecz mimo tego, ona będzie miała swoje miejsce, pieniądze, swoją pasję, samoświadomość, doświadczenie, kompetencje i życie - podkreśliła Paulina Smaszcz na Instagramie.

Instagramowy performance Pauliny Smaszcz bardzo spodobał się jej obserwatorkom na Instagramie. W komentarzach pojawiło się wiele komplementów.

Pięknie pani wygląda.

Pani to zawsze mnie pozytywnie zaskakuje.

Święta racja. Drogie panie, pamiętajmy o sobie.

Paulina Smaszcz Fot. Instagram.com/paulina.smaszcz

Wygląda na to, że Shakira i Miley Cyrus to nowe idolki Pauliny Smaszcz.

