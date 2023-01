Sandra Kubicka skończyła 28 lat. Modelka nie ukrywa, że wreszcie sobie odpuściła i przestała od siebie wymagać niemożliwego. Ułożyła także życie uczuciowe, jest w związku z Baronem, choć od czasu do czasu pojawiają się plotki o ich rozstaniu, co Kubicka dementuje, tak jak kilka dni temu w rozmowie z Plotkiem, o czym przeczytacie TUTAJ. To właśnie z nim świętuje urodziny na Malediwach.

Sandra Kubicka obchodzi urodziny. Fan się doczepił

Modelka nie ukrywa, że tegoroczne swoje święto spędza w idealny dla siebie sposób. Jest słońce, plaża, a ona wygrzewa się w bikini. Zdjęciami chętnie chwali się na Instagramie, pod którymi nie brakuje bardziej refleksyjnych wpisów:

Moje urodziny spędzam dziś tak. Popłynęliśmy na bezludną wyspę i pływaliśmy z żółwiami. Niesamowite, jak priorytety mi się zmieniły na przestrzeni lat. Kiedyś świętowałam urodziny hucznie, robiąc imprezy urodzinowe w trzech różnych krajach, a dziś płynę na wyspę, gdzie nie ma ludzi. Babcia Sandy wchodzi na wyższy poziom - zwróciła się do fanów.

Jeden z nich się przyczepił:

Niby ucieka pani przed ludźmi, a wrzuca pani każdy szczegół z tej podróży na Insta, gdzie wszystko widzą miliony... Gdzie tu sens? - zwrócił się do solenizantki.

Ta nie pozostała dłużna i odpisała:

Tych milionów nie ma, gdy wyłączę telefon i ich energia wtedy mnie nie przytłacza. Taki sens.

Sandra Kubicka mogła także liczyć na innych, którzy stanęli w jej obronie. Internauci zwrócili uwagę na to, że "na pewno nie pokazuje wszystkiego" i "że wrzuca to, co uważa za stosowne". Zgadzacie się ze słowami modelki?