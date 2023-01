Na przestrzeni lat główną wygraną w "Milionerach" zdobyło już wielu uczestników teleturnieju z całego świata. Teraz do tego zacnego grona dołączył Szwed Jonas von Essen. 31-latek nie znał odpowiedzi na finałowe pytanie, postanowił jednak zaryzykować i się udało. Nim jednak zgarnął główną wygraną, bawił się wyśmienicie. Publiczność go pokochała.

Jonas von Essen szedł niczym burza. Ostatnie pytanie usłyszał, mając trzy z czterech kół ratunkowych. Przy pytaniu o milion koron postanowił jednak skorzystać z telefonu do przyjaciela. Nie poprosił jednak kolegi o pomoc, ale... postanowił go zaprosić na imprezę. W tej sytuacji wydawać by się mogło, że Jonas był pewny tego, że zna odpowiedź na finałowe pytanie. Nic bardziej mylnego. Chwilę później przyznał się, że ma wątpliwości. Skorzystał więc z kolejnych kół - 50:50 oraz pytania do ekspertów. Chwilę później zaznaczył poprawną odpowiedź i wygrał milion. W chwili ogłaszania wyniku wszedł na fotel, na którym wcześniej siedział, i z niego zeskoczył. Publiczność szalała, a wraz z nią gospodarz formatu Rickard Sjöberg.

A jak brzmiało pytanie za milion?

Który architekt zaprojektował indyjski stan Pendżab i stolicę stanu Haryana - zbudowane w latach pięćdziesiątych?

Jonas von Essen zaznaczył odpowiedź A.: Le Corbusier, która była poprawna.

'Postcode Millionaire' Screen Svenska Postkodlotteriet /Youtube

Po wygranej 31-latek udzielił już kilku wywiadów.

Zamiast po prostu powiedzieć to, co uważałem za właściwą odpowiedź, zastanawiałem się, co zrobić. Jeśli wyrzucę ostatnią deskę ratunku i źle odpowiem, to i tak będzie to telewizyjny moment wszech czasów, więc zaryzykowałem - powiedział w rozmowie z portalem skovdenyheter.se.

Zapytany o to, co ma zamiar zrobić z wygraną, śmiał sie:

Idę kupić nowe kolorowe skarpetki - czytamy na portalu sweden.postsen.com.

Dodał też:

Będę też mógł poświęcić się bardziej temu, co lubię, uczyć technik pamięci, robić więcej filmów na Youtube i tak dalej.

Kim jest Jonas von Essen?

Jonas von Essen jest artystą i wykładowcą, a także dwukrotnym mistrzem świata w Mistrzostwach Świata Pamięci, a więc zawodach w zapamiętywaniu podanych informacji w określonym czasie. 12 marca 2016 roku pobił nowy rekord Szwecji w zapamiętywaniu ułamków dziesiętnych liczby Pi - poprawnie odczytał 13 208 miejsc po przecinku w eksperymencie Tom Tit's Experiment. W 2020 roku Jonas podniósł rekord do 24 063 miejsc po przecinku, co było również nowym rekordem Europy. W 2018 roku wystąpił w szwedzkim "Mam Talent", gdzie zapamiętał imiona 500 osób z widowni. Jurorzy byli zachwyceni, a on po otrzymaniu złotego przecisku trafił do finału. Jest też finalistą szwedzkiej odsłony programu "Czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty?"