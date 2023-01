Małgorzata Ostrowska-Królikowska zdobyła ogromną popularność rolą Grażyny Lubicz w serialu "Klan". Przez 22 lata jej mężem był Paweł Królikowski. Razem doczekali się piątki dzieci: Antoniego, Jana, Julii, Marceliny i Ksawerego. Niestety aktor zmarł w 2020 roku. Od tego czasu Małgorzata Ostrowska-Królikowska sama prowadzi dom w podwarszawskim Zalesiu. W rustykalnej posiadłości dominuje przytulny klimat.

REKLAMA

Małgorzata Ostrowska-Królikowska spotkała się z Vincentem. Nie spodziewała się

Zobacz wideo Małgorzata Ostrowska-Królikowska świętuje urodziny z bliskimi

Małgorzata Ostrowska-Królikowska ma przytulny dom pod Warszawą. Dominuje drewno

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 107 tysięcy użytkowników. Aktorka dzieli się tam także chwilami z życia prywatnego. Można podejrzeć też, jak wygląda jej podwarszawski dom. Głównym punktem dużego salonu jest stół, wokół którego gromadzi się cała rodzina. Ze względu na dużą ilość okien do wnętrza wpada sporo światła. Przeważa drewno, które powoduje, że wokół panuje ciepły, przytulny klimat.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska z rodziną Fot. Instagram.com/malgorzata_ok

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

W salonie można dostrzec też stylowe komody i ozdobne lustro. Ostatnio aktorka zapozowała w nim w czarnej kreacji, by złożyć obserwatorom noworoczne życzenia. Do sukienki dobrała delikatną, złotą biżuterię.

Niech wam będzie miło i oby się szczęściło - napisała Małgorzata Ostrowska-Królikowska na Instagramie w sylwestrowy wieczór.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska Fot. Instagram.com/malgorzata_ok

W rodzinie intelektualistów nie może zabraknąć dobrze zaopatrzonej biblioteczki. Znalazło się w niej miejsce na wiele literackich klasyków. Na półkach można znaleźć także pamiątkowe zdjęcia z Pawłem Królikowskim.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska Fot. Instagram.com/malgorzata_ok

Aktorka często stawia na zdrową żywność, a głównym elementem jej diety są soki. Na Instagramie pochwaliła się, że lubią je wszyscy domownicy. Stąd też w kuchni nie mogło zabraknąć wyciskarki do owoców.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska Fot. Instagram.com/malgorzata_ok

Prawdziwą ozdobą posiadłości Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej jest przydomowy ogród. To właśnie tam aktorka zaprasza gości w okresie letnim i serwuje same pyszności. To idealne miejsce na grilla i wypoczynek w otoczeniu natury. Co ciekawe, sąsiadką celebrytki jest inna popularna aktorka - Joanna Kurowska, która często wpada z wizytą. Panie spotykają się także w pracy, ponieważ Kurowska od jakiegoś czasu również gra w serialu "Klan".

Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Joanna Kurowska Fot. Instagram.com/malgorzata_ok

W domu Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej panuje prawdziwie sielska atmosfera. Ozdobą wnętrz są też kolorowe grafiki i obrazy, które nadają całości artystycznego wyrazu i ożywiają przestrzeń.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska Fot. Instagram.com/malgorzata_ok

Jak wam się podoba podwarszawski dom Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska bawi się z wnukiem. Tak świętuje Dzień Babci