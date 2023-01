Kylie Jenner w ubiegłym roku urodziła drugie dziecko. Jej syn drugiego lutego będzie obchodzić pierwsze urodziny, a celebrytka do tego czasu bardzo chroniła jego prywatności. Choć początkowo zdradziła fanom, że razem z Travisem Scottem nazwali chłopca Wolf, to po jakimś czasie stwierdzili, że ono do niego nie pasuje i je zmienili. W końcu wiemy, na jakie.

Kylie Jenner zdradziła imię syna

Kylie Jenner oczywiście publikowała zdjęcia z niespełna rocznym synem, jednak za każdym razem pozował tyłem lub zasłaniała mu twarz. Teraz w końcu możemy zobaczyć, jak wygląda. Do najnowszych fotografii na Instagramie stanęła przed lustrem, trzymając go na rękach. Aire, bo jak już wiemy z opisu, takie imię nosi chłopiec, jest bardzo podobny do mamy.

Aire - pisała Kylie Jenner, zdradzając imię syna.

Kylie Jenner z synem Instagram @kyliejenner

W komentarzach natychmiast zebrali się najbliżsi celebrytki. Widać, że czekali na moment, kiedy najmłodsza z klanu Kardashian-Jenner w końcu pochwali się pociechą.

Król, młody król - pisała Khloe Kardashian.

Kocham cię Aire Webster - komentowała Kris Jenner.

Co za słodziak - zachwycała się fryzjerka gwiazd, Jen Atkin.

Aniołek Aire - dodała Hailey Bieber.

Córka Kylie Jenner nazywa się Stormi, co w języku angielskim oznacza burza. Wszystko wskazuje na to, że celebrytka pokochała imiona związane z przyrodą, bowiem Aire to w języku hiszpańskim powietrze. Z kolei w języku hebrajskim oznacza "lwa Boga".

Jak wam się podoba imię syna Kylie Jenner i Travisa Scotta? Trzeba przyznać, że jest dość oryginalne. Więcej zdjęć chłopca znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

