Szymon Bieniuk całuje się z dziewczyną. Opublikował w sieci romantyczny kadr

Szymon Bieniuk, mimo że stara się żyć z daleka od świateł reflektorów, to od czasu do czasu pokazuje się w mediach. Wystąpił, chociażby w "Tańcu z Gwiazdami" u boku starszej siostry Oliwii Bieniuk. 17-letni chłopak bardzo często publikuje kadry z życia prywatnego w mediach społecznościowych. Tym razem pokazał, jak się całuje z nową dziewczyną. Zobacz urocze ujęcie, które wrzucił na Instagram.

Szymon Bieniuk całuje się z dziewczyną. Jego wybranka serca to Mia

17-latek na razie chodzi jeszcze do liceum i tak jak każdy nastolatek korzysta z życia. Ma nawet dziewczynę, Mię, z którą nieczęsto pojawia się w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu jednak wstawi jakiś kadr, tak jak ostatnio, kiedy wrzucił do sieci zdjęcie pocałunku z ukochaną. Trzeba przyznać, że zakochani wyglądają uroczo na tej fotografii.

Szymon Bieniuk Instagram / Szymon Bieniuk screen

Szymon Bieniuk w rozmowie z Plotkiem potwierdził, że spotyka się z niejaką Mią.

Potwierdzam, że Mia to moja sympatia. A urodziny spędzam w gronie rodziny - podkreślił.

W jednej z rozmów z Jastrząb Post zdradził także, jakie ma plany na przyszłość. Nie są one związane z show-biznesem, ponieważ oscylują wokół prawa.

Stawiam na naukę przedmiotów humanistycznych. Chciałbym iść w kierunku studiów prawniczych. Lecz gdyby pojawiła się jakaś wielka okazja w show-biznesie, to nie wiem, czy bym odmówił - podsumował.

Zakochanym życzymy szczęścia!