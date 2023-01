Małgorzata Ostrowska-Królikowska w Dzień Babci miała powody do radości. Aktorka, która jest mamą piątki dzieci, doczekała się trojga wnucząt. Trzyletni Józef to syn Jana Królikowskiego i Joanny Jarmołowicz, a niespełna roczny Vincent jest synem Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy. Wszystko wskazywało na to, że na świat przyszła również wnuczka aktorki, córka Julii Królikowskiej i Pawła Nowaka. Wcześniej media donosiły, że spodziewają się dziecka. Ostrowska-Królikowska podzieliła się zdjęciem, na którym widać rączkę dziewczynki. Wieczorem udostępniła także fotografię z najmłodszym wnukiem i dała do zrozumienia, że tego spotkania kompletnie się nie spodziewała.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska spotkała się z Vincentem. Pokazała też zdjęcie wnuczki

Małgorzata Ostrowska-Królikowska w Dzień Babci najpierw udokumentowała wyprawę na zimowy spacer z Józefem, a zdjęcie zdobiła emotikonami serc. Później podzieliła się fotografią, na której widzimy małą rączkę, należącą do wnuczki aktorki.

Życie jest cudem - napisała.

Wieczorem niespodziewanie opublikowała zdjęcie z najmłodszym wnukiem. Nie jest tajemnicą, że Antoni Królikowska i Joanna Opozda, którzy rozstali się jeszcze przed narodzinami dziecka, nie są w najlepszych relacjach. Fani często pytają Ostrowską-Królikowską o Vincenta, jednak ona rzadko go pokazuje i unika wypowiedzi na jego temat. Okazuje się, że w Dzień Babci czekała na nią niespodzianka w postaci wieczornego spotkania z wnukiem.

Miła wieczorna niespodzianka w Dniu Babci - napisała.

Nie ma wątpliwości, że był to bardzo radosny dzień dla aktorki.