Roksana Węgiel od kilku miesięcy mówiła, że jest szczęśliwie zakochana. W jej mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia, do których pozowała z partnerem, jednak starała się uszanować jego prywatność. Dociekliwi fani odkryli, że jej chłopakiem jest Kevin Mglej. Kontrowersje wzbudziła różnica wieku między zakochanymi, bo mężczyzna jest siedem lat starszy od piosenkarki. Ta jednak zapewnia, że jej rodzice nie mają nic przeciwko i ją wspierają.

Roksana Węgiel na wakacjach z chłopakiem

Ujawnienie związku to nie jedyna zmiana, jaka zaszła w życiu Roksany Węgiel. W jej mediach społecznościowych pojawiają się coraz odważniejsze zdjęcia, które są sporym zaskoczeniem dla fanów piosenkarki. Przez ostatnie lata przywykli do wizerunku nieśmiałej dziewczynki z "The Voice Kids". Teraz przy okazji na jej profilu pojawiają się fotografie w kostiumie kąpielowym, ale nie brakuje i przepięknych widoków. Roxie nie ukrywa, że zakochała się w Malediwach. Wraz z ukochanym wybrała się w rejs jachtem przy zachodzie słońca. Tym razem postawiła na zwiewną dziewczęcą sukienkę. Musiało być niezwykle romantycznie.

Love this place (przyp. red. - kocham to miejsce) - pisała Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej skorzystali również z innych wodnych atrakcji. Na jej InstaStories pojawiły się zdjęcia z motorówki. Ukochany siedział za nią i ją czule obejmował. Widać, że świetnie się czują w swoim towarzystwie. Piosenkarka postawiła na naturalność i pozowała bez makijażu.

Roksana Węgiel na wakacjach z chłopakiem Instagram @roxie_wegiel

