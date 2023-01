Jeremy Renner na początku stycznia został przetransportowany śmigłowcem do szpitala po tym, jak doznał bardzo poważnych obrażeń w czasie odśnieżania. Lekarze określali jego stan jako krytyczny, ale stabilny. Aktora po wypadku na pługu śnieżnym czeka teraz wielomiesięczna - a najpewniej wieloletnia - rehabilitacja.

Jest nagranie zgłoszenia wypadku Jeremy'ego Rennera. Przerażające

Jeremy Renner opisuje obrażenia, jakich doznał

W najnowszym wpisie na Instagramie Jeremy Renner poinformował, że jego droga do pełnej sprawności właśnie się rozpoczęła. Aktor został przygnieciony przez ważący ponad sześć ton pług śnieżny i przez kilka dni po wypadku nie było wiadomo, czy przeżyje. Ma zmiażdżoną część ciała, połamane żebra. Renner od 2 stycznia przebywał w szpitalu, a teraz tak podsumował to, co przeszedł:

Poranne ćwiczenia, plany - wszystko zmieniło się w ten nowy rok. Musiałem przestać myśleć o tym jak o tragedii dla całej rodziny, a zacząć myśleć jak o miłości, która jednoczy w działaniu. (...) Mam złamanych ponad 30 kości, ale one się zrosną, będą silniejsze - tak jak miłość i więzy z rodziną i przyjaciółmi stały się głębsze - napisał na Instagramie.

Nowe informacje o stanie zdrowia Rennera. Rehabilitacja może trwać lata

Pod najnowszym zdjęciem, na którym widać, jak aktor przy pomocy rehabilitanta ćwiczy jedną z nóg, przyjaciele przesyłają mu wyrazy wsparcia:

Ziom, jesteś championem! - napisał Chris Hemsworth, z którym Renner miał okazję grać w kolejnych częściach serii "Avengers".

Wysyłam dużo miłości - to już Heidi Klum

Całe nasze aloha dla ciebie - a to z kolei Jason Momoa.

Jeremy Renner w szpitalu spędził urodziny, w najbliższych miesiącach na pewno nie da rady też wrócić do pracy. Nie wiadomo, czy nawet dzięki intensywnej rehabilitacji da radę odzyskać pełną sprawność ruchową w kolejnych latach.