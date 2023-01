Marianna Schreiber jeszcze w piątek rano gościła w Trójmieście, a później wracała do domu trasą S7. W czasie jednego z postojów niedoszła modelka poczuła się słabo. Konieczne było wezwanie na pomoc zespołu ratowniczego.

Marianna Schreiber trafiła do szpitala

Marianna Schreiber na Instagramie pokazała serię niepokojących zdjęć ze szpitala. Niedoszła polityczka, wokalistka i modelka trafiła do nidzickiej placówki po tym, jak zasłabła na trasie do Warszawy:

Wracając do domu, złapał mnie ból w klatce piersiowej, straciłam przytomność (dobrze, że nie prowadziłam auta). W szpitalu w Nidzicy, gdzie zostałam przewieziona karetką ze stacji przy S7, pomogli mi cudowni ludzie! - napisała na Instagramie, kiedy poczuła się już lepiej.

Część obserwatorów (w tym Marcin Najman, z którym Schreiber nagrała wątpliwej jakości utwór muzyczny) życzyła jej szybkiego powrotu do zdrowia. Znalazły się jednak też pytania o to, czy w takim razie Marianna Schreiber zgłosi się zgodnie z zapowiedziami do wojska. Problemy ze zdrowiem oznaczają właściwie automatyczne odrzucenie kandydatury do służby. Żona ministra PiS odpowiedziała:

Wszystko aktualne. Idę 20 lutego. Ludzie czasem czują się gorzej, to normalne - ludzkie.

Odpowiadała też na liczne zarzuty o zrobienie sobie sesji zdjęciowej na SOR. Na jednym ze zdjęć widać, jak żona ministra leży na szpitalnym łóżku z zamkniętymi oczami, z przypiętą kroplówką:

Opieka na najwyższym poziomie, kosmetyczka, fryzjer, fotograf. A my tak narzekamy na służbę zdrowia - pisano z przekąsem w komentarzach.

Marianna Schreiber odparła:

Opieka na najwyższym poziomie: karetka, która przyjechała w dziesięć minut, ratownicy, którzy mi pomogli, zanim zawieźli do szpitala, personel szpitala, który wykonał mi badania, podłączał kroplówki, dbał o mnie, gdy miałam torsje i inne dolegliwości. (...) Taką umalowaną z pazurami zabrali mnie ze stacji przy drodze S7, bo tak właśnie wracałam z Gdańska - odpisała.

Dodała też serię zdjęć z miejscami po wkłuciach kroplówek na rękach, dla niedowiarków wątpiących w to, co się stało.

Ostatecznie Marianna Schreiber po kilku godzinach opuściła szpital z zaleceniem, by lepiej się odżywiać.