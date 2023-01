Córka Kourtney Kardashian i Scotta Disicka, dziesięcioletnia Penelope jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie publikuje na TikToku lifestylowe filmiki. Nie ma co się dziwić, od małego żyje z kamerami w domu. Teraz po raz kolejny pokazała poranną rutynę pielęgnacją i makijażową. Wcześniejszy filmik został usunięty i skrytykowany przez internautów.

Dziesięcioletnia córka Kourtney Kardashian pokazała, jak się maluje

20 stycznia na TikToku Penelope, które dzieli z mamą, pojawił się filmik, na którym dziewczynka pokazuje, jak się maluje. To nie pierwsze tego typu wideo. Poprzednie nagranie zostało usunięte, a Kourtney Kardashian została skrytykowana za pozwolenie na makijaż dziesięcioletniej córce. Nie zniechęciło to jednak Penelope. Na najnowszym tiktoku dziewczynka znowu pokazała poranną rutynę.

Córka Kardashianki z różową opaską na głowie nakłada najpierw pielęgnację, która składała się z kosmetyków marki Drunk Elephant m.in. krem regenerujący, serum nawilżające, olejek z maruli i produkt brązujący. Jeden kosmetyk to wydatek rzędu 200 złotych. Następnie przeszła do kolorówki. Na twarz nałożyła korektor marki Kosas za ponad 200 zł, który uwielbia Hailey Bieber. Do rozblendowania użyła gąbeczki Beauty Blender za 80 zł. Na kości policzkowe nałożyła hitowy bronzer w płynie od Charlotte Tilbury za ponad 150 zł. Na policzkach ma róż Diora za 195 zł. Twarz rozświetliła kolejnym produktem od Charlotte Tilbury. Rzęsy podkręciła zalotką, a na usta zaaplikowała balsam do ust od Diora również za ok. 200 zł.

Tym razem pod filmikiem została wyłączona możliwość komentowania.