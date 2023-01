Taniec to niewątpliwie jedna z największych pasji Katarzyny Cichopek. Celebrytka nie tylko zwyciężyła "Taniec z Gwiazdami" w parze z Marcinem Hakielem, ale też później otworzyła z nim szkołę tańca i stworzyła kilka poradników do samodzielnej nauki. Doświadczenie, które Cichopek zdobyła w tym zakresie, niewątpliwie przełożyło się także na jej propozycje zawodowe. Gwiazda "M jak miłość" została bowiem jurorką drugiej edycji programu "You Can Dance. Nowa Generacja".

Talent show dla młodych tancerzy TVP emituje w każdy piątek, począwszy od 6 stycznia, a Cichopek bardzo się przyłożyła, aby zwiększyć jego oglądalność. Na Instagramie aktorki znalazł się film, w którym jurorka "You Can Dance" prezentuje - prawdopodobnie we własnym salonie - taneczne figury. Cichopek wykorzystała jednak specjalne efekty, dzięki którym co jakiś czas kolejna Kasia "spada" z sufitu i wywija na parkiecie, zastępując poprzednią. Gwiazda "M jak miłość" postarała się także dodatkowo, pokazując się w aż trzech różnych outfitach.

Opinie o umiejętnościach montażu zaprezentowanych przez Katarzynę Cichopek są dość podzielone. Mimo że większość internautów jest zachwycona efektem, znaleźli się malkontenci, którzy w komentarzach piszą o cringe'u. Wideo spodobało się zapewne Maciejowi Kurzajewskiemu, który wsparł ukochaną polubieniem posta.

A u zakochanych mają szykować się spore życiowe zmiany. Jak dowiedział się "Fakt", Kurzajewski pomieszkuje u Cichopek, jednak para jest już zmęczona tym, że nie mieszkają razem na stałe. Prowadzący "Pytania na śniadanie" mają więc rozglądać się za nowym lokum. Sprawa nie jest jednak prosta, bo ich wspólny dom musi pomieścić liczne grono - nie tylko ich samych, ale też mamę Macieja Kurzajewskiego, którą opiekuje się dziennikarz, a także dzieci pary z poprzednich związków.