Katarzyna Grochola wyznała niedawno, że znów zmaga się z nowotworem. Po raz pierwszy chorobę zdiagnozowano u niej, gdy miała 30 lat. W ostatnim czasie artystka przeszła podwójną operację. Wygląda jednak na to, że autorka "Nigdy w życiu!" powoli wraca do zdrowia. Jej córka, Dorota Szelągowska, opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje razem z mamą. Paniom dopisują humory.

Dorota Szelągowska pokazała zdjęcie z mamą. Fani zszokowani podobieństwem. "Identyczne jesteście"

Dorota Szelągowska wyznała niedawno, że miniony rok był dla niej bardzo intensywny. Radosne chwile przeplatały się z trudnymi momentami. Do tych drugich można zaliczyć chorobę mamy prezenterki. Katarzyna Grochola pod koniec ubiegłego roku poinformowała fanów, że ma nawrót nowotworu. Konieczna była hospitalizacja i przeprowadzenie podwójnej operacji. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że pisarka dochodzi do siebie. Ostatnio na profilu Doroty Szelągowskiej pojawiła się fotografia, na której panie pozują w szampańskich nastrojach.

Z okazji, że moja mama umieściła na Instagramie zdjęcie, na którym wyglądam jak wesoły Budda z krzywym zgryzem, wrzucam takie, gdzie tak nie wyglądam. Love - czytamy pod zdjęciem.

W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Fani zauważyli też niezwykłe podobieństwo między matką a córką.

Dziewczyny, macie ten sam uśmiech. Celowo piszę ten sam, a nie taki sam.

Teraz widzę, jakie jesteście podobne.

Jeju, identyczne jesteście babeczki - pisali internauci.

Też zauważyliście podobieństwo?