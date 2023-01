Emily Ratajkowski zazwyczaj olśniewa na czerwonych dywanach, prezentując piękne kreacje i perfekcyjnie zrobiony makijaż. Rzadko zdarza się zobaczyć celebrytkę w wersji saute. Tym razem czujni fotoreporterzy wypatrzyli supermodelkę na nowojorskich ulicach. Te zdjęcia dla wielu mogą być zaskoczeniem.

Emily Ratajkowski przyłapana bez makijażu. Prezentowała się doskonale

Aż ciężko rozpoznać Emily Ratajkowski na tych zdjęciach. Bez makijażu wygląda zupełnie inaczej. W oczy rzuca się też zwyczajna, casualowa stylizacja. W takiej odsłonie nie przypomina supermodelki z pokazów mody, ale trzeba przyznać, że wciąż prezentuje się pięknie, świeżo i uroczo.

Emily Ratajkowski w okularach Fot. Christopher Peterson / SplashNews.com

Emily Ratajkowski udowodniła, że wcale nie trzeba wkładać wiele wysiłku w to, żeby dobrze wyglądać. Supermodelka została ostatnio zauważona przez paparazzi w nietypowym stroju. Miała na sobie okrągłe okulary i czarną torebkę na ramię. Białą, krótką koszulkę zestawiła z przylegającymi dresami do kostek. Cała tajemnica tej stylizacji tkwi jednak w butach. Celebrytka postawiła na sportowe obuwie. Całość stylizacji dopełniła sztruksowa kurtka z kieszeniami w stylu militarnym. To z pewnością dodało industrialnego sznytu. Emily umiejętnie połączyła wygodę i styl.

Emily Ratajkowski Fot. REES, ULRA/EN

Przypomnijmy, że Emily Ratajowski to amerykańska modelka, której zdarza się także występować jako aktorka. Polsko brzmiące nazwisko zawdzięcza swojemu ojcu, który miał polskie korzenie. Ogromną sławę i popularność przyniósł jej udział w teledysku do piosenki "Blurred Lines" z repertuaru Robina Thicke.

Jak wam podoba się Emily Ratajkowski w takim wydaniu? Rozpoznalibyście ją na ulicy?

