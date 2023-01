Księżna Kate dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej ponad dekadę temu. Żona księcia Williama niemalże od początku zyskała przychylność Brytyjczyków. W związku z tym mogła doczekać się wielu naśladowczyń. Jedna z nich, Heidi Agan, wygląda niemal identycznie. Jakiś czas temu zgłosiła się do agencji, która zajmuje się promowaniem sobowtórów gwiazd. To wydarzenie całkowicie zmieniło jej życie. Kobieta zrezygnowała z dotychczasowej pracy i przyjęła wiele ofert marketingowych. Udziela się na branżowych eventach, gdzie jej podobieństwo do księżnej Kate stanowi olbrzymią atrakcję. 42-latka aktywnie działa w mediach społecznościowych i chętnie chwali się podobieństwem do księżnej Kate.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Wszyscy patrzą na niepokojący strój Kate. Ekspertka: Jaśniejszy kolor byłby w tej sytuacji nie na miejscu

Sobowtórka księżnej Kate ocenia postawę księcia Harry'ego

Heidi Agan w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Birmingham Mail" poruszyła temat premiery najnowszej książki księcia Harry'ego zatytułowanej "Spare". Kobieta na początku stanęła w obronie księcia Harry'ego i Meghan Markle, twierdząc, że zostali oni nietrafnie odebrani.

Uważam to za niesamowicie smutne. Myślę, że Harry i Meghan prawdopodobnie zostali źle zrozumiani.

W dalszej części rozmowy sobowtórka księżnej Kate wyznała, że Brytyjczykom trudno było przeżywać to, co publicznie książę Harry mówił na temat rodziny królewskiej.

Mam męża Amerykanina. Amerykanie są bardziej dramatyczni niż Brytyjczycy. Nam było o wiele trudniej przetrawić to, co mówił książę Harry.

Heidi Agan słusznie zwróciła uwagę na to, że wszystko, co dzieje się w rodzinie królewskiej, jest dramatem, który powinien zostać rozstrzygnięty w gronie najbliższych, a nie w świetle fleszy i blasku reflektorów.

To dramat rodzinny, który nie musi się rozgrywać tak, aby wszyscy mogli go oglądać. Nie sądzę, że rodzina królewska powinna to komentować, ponieważ to jest ich prywatna sprawa.

Księżna Kate ma świetną skórę. Zawdzięcza ją tym cennym rytuałom

Sobowtórka księżnej Kate uznała, że książę Harry powiedział już wszystko, co miał do powiedzenia i nie powinien dalej drążyć tematu.

Tyle się dzieje w światowej gospodarce. Jest wojna w Ukrainie. Wszyscy chcą jedności, pokoju i spokoju. Książę Harry najwyraźniej chciał wyrazić swoje żale, ale jeśli spojrzymy na Twittera, to jest absolutne szambo. Podział w mediach społecznościowych stał się okropny. Chciałabym, żeby zakończył. Już powiedział, co uważa za słuszne.

Heidi Agan zdradziła, że ma nadzieję, że kryzys w rodzinie królewskiej uda się polubownie rozwiązać. Dodała, że oglądanie publicznego prania brudów tak ważnych osobowości jest przykrym zjawiskiem.

Życzę im wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że uda im się to rozwiązać, to takie smutne.

Kończąc rozmowę z dziennikiem "Birmingham Mail", Heidi Agan powiedziała, że trudno jest ocenić sytuację, nie będąc w niej. Prawdopodobnie nikt nigdy nie pozna prawdziwej historii, więc trudno o rzetelną opinię. Zgadzacie się z nią?

Zobacz też: Książę Harry najadł się magicznych grzybków w domu Courteney Cox. Odurzony miał poważny problem w toalecie