Anna Lewandowska systematycznie dzieli się z fanami każdym skrawkiem swojego życia. Tym razem trenerka udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym prezentuje stylizację w stylu lat 90. Oprócz tego widać jej piękną sypialnię w odcieniach beżu i kremu.

Anna Lewandowska pozuje w bojówkach, które są hitem sezonu. Wygląda bosko, ale to jej sypialnia zainspiruje każdego

Anna Lewandowska kiedyś nie uchodziła za ikonę mody, co zmieniło się za sprawą korzystania z usług stylisty, o czym wspomniała w jednej z rozmów Sara Boruc. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. Teraz nie ma mowy o żadnej modowej wpadce. Za to możemy obserwować na Instagramie żony Roberta Lewandowskiego udane i bardzo nowatorskie stylizacje. Jedną z nich pokazała 20 stycznia 2023 roku na Instagramie. Na fotografii prezentuje się w sportowym topie na jedno ramie, pasku Celine oraz różowych bojówkach w stylu lat 90. Całość wygląda naprawdę dobrze, ale to nie jej "look", a beżowa sypialnia gra pierwsze skrzypce.

pomieszczenie wygląda jakby żywcem wyrwane z Pinteresta. To, co zasługuje na szczególną uwagę, to długie do ziemi, lniane zasłony, które świecą triumfy na wszystkich portalach wnętrzarskich. Oprócz tego wzrok przyciąga stylowe połączenie kremu z beżem. Wełniane koce dodają całości przytulności, a stylowe dodatki w stylu sapce age, między innymi dwie lampy nad łóżkiem pokazują, że Lewandowska kocha dobrze wyglądające, jakościowe wnętrza.