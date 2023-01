Edyta Nowak znana szerszej publiczności jako "Edzia" zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Pomimo tego, że to Dagmara Kaźmierska od zawsze była największą gwiazdą programu, to z każdym kolejnym sezonem jej koleżanka zdobywała coraz więcej fanów. Choć Edzia już nie pojawia się w show, to aktywnie prowadzi instagramowe konto, gdzie regularnie publikuje nowe posty. Pod jednym z nich rozpętała się burza. Poszło o wygląd celebrytki.

Edzia z "Królowe życia" bardzo się zmieniła. Internauci krytykują jej metamorfozę

Edyta Nowak wrzuciła do sieci zdjęcia, na którym zapozowała w bardzo mocnym makijażu, starannie ułożonych włosach i czarnej prześwitującej bluzce. W sekcji komentarzy pojawiło się sporo skierowanych w jej stronę słów krytyki. Niektórzy internauci zwrócili uwagę na to, że celebrytka nie przypomina siebie z dawnych lat.

Edzia wyglądasz jak lalka Barbie.

Bardzo sztuczna i nieoryginalna.

Jaka zmiana. Edzia to ty?

Pojawiły się też porównania do Dagmary Kaźmierskiej.

Za bardzo się upodabniasz do Dagmary. Tylko że u niej tak ostro medycyna estetyczna nie wjechała.

Dagmara 2.0.

Kilka osób postanowiło jednak stanąć w obronie celebrytki.

Po co się obrażać? Skoro nie podoba się niektórym wygląd pani Edyty to po co zaglądać na jej profil? Kto nigdy nie używał filtrów do zdjęcia albo zabiegów upiększających niech pierwszy rzuci kamieniem. Szanujmy się, ponieważ każdy jest, jaki chce być.

Każdy wygląda według własnego uznania i ważne, że Edzia czuje się piękna dla siebie.

To zresztą nie pierwszy raz, gdy wygląd celebrytki wzbudził sensację w sieci. W połowie listopada 2022 roku Edyta Nowak pochwaliła się metamorfozą uśmiechu. Wówczas zaprezentowała śnieżnobiałe zęby. TUTAJ możecie przeczytać więcej na ten temat.

