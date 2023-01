Sandra Kubicka i Baron tworzą jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Okazuje się, że według mediów w ich związku miało dojść do poważnych kłopotów. Jak podaje jeden z informatorów, podobno para miała rozstać się już w grudniu. Modelka w rozmowie z Plotkiem opowiedziała, jak wygląda prawda na temat ich relacji. Różni się od tego, co opublikował jeden z informatorów show-biznesowego portalu.

