Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski budują związek pod czujną obserwacją wszystkich. Choć są razem już od dłuższego czasu (relacja wyszła na jaw we wrześniu zeszłego roku, ale trwała na pewno dłużej), jednak mimo upływu czasu sporo jest u nich lekko studenckiego życia. On nadal mieszka u siebie, ona u siebie. To ma się ponoć niebawem zmienić.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomaszewska współczuje Cichopek i Kurzajewskiemu. "Związek lubi ciszę"

Katarzyna Cichopek trenuje pośladki. Spójrzcie na minę Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szukają nowego domu?

Jak informuje "Fakt", Cichopek i Kurzajewski są już nieco zmęczeni tym stanem rzeczy i zamierzają kupić coś swojego. Jak czytamy, prezenter pomieszkuje u Katarzyny, ale przeprowadzka do jej domu nie wchodzi w grę:

Maciej ostatnio coraz częściej pomieszkuje u Kasi, ale przeprowadzić się do niej na stałe nie może. W podwarszawskiej willi mieszka z mamą, która ma cukrzycę, więc musi się nią opiekować - mówi "Faktowi" "znajoma pary".

W drugą stronę również przeprowadzka się nie wydarzy - Kurzajewski ma nadal mieszkać w domu, który dzielił z byłą żoną, dochodzi też kwestia opieki nad mamą. Dlatego para ma się już rozglądać za zupełnie nowym lokum, w którym pomieszczą się wszyscy - i oni sami, i mama prezentera, a także dzieci z poprzednich związków ich obojga. Taki metraż wyklucza raczej centrum miasta - można spodziewać się, że w grę wchodzą wolno stojące domy z ogrodem. Być może znajdzie się w nim miejsce również dla psa Bono, o którego niecałe dwa miesiące temu było spore zamieszanie.

Tymczasem związek pary można podglądać w "Pytaniu na śniadanie", gdzie dość często mają wspólnie ustawione prowadzenie programu.