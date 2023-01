Anita Werner i Michał Kołodziejczyk pojawili się razem na premierze filmowej "Niebezpiecznych Dżentelmenów". Para nieczęsto gości razem na ściankach, więc ich pojawienie się na czerwonym dywanie było sporo gratką. Anita Werner wybrała elegancką dopasowaną sukienkę, w której wyglądała bardzo dobrze. Michał Kołodziejczyk postawił na bardziej klasyczną stylizację.

Anita Werner zaskoczyła nas wyborem sukienki na premierę filmową. Mimo że wyglądała dobrze, to mamy jednak wątpliwości co do materiału, na jaki się zdecydowała. W końcu nie oszukujmy się, dzianina nie jest najbardziej eleganckim wyrobem włókienniczym na świecie. Zdecydowanie lepiej wyglądałaby sukienka z jedwabiu i sztywniejszej bawełny. Na plus jednak zasługuje piękny krój sukienki dziennikarki oraz głęboki kolor granatu, wydobywający z jej urody cały blask. Dobrze, że Anita Werner postawiła na delikatny, bardzo naturalny makijaż.

Michał Kołodziejczyk został przy bezpiecznej klasyce. Ciemnogranatowy garnitur zawsze się sprawdzi na czerwonym dywanie. Do tego brązowe, klasyczne buty. Jedynym, bardziej "szalonym" akcentem była kolorowa poszetka. To jednak za mało, żeby powiedzieć o jego stylizacji, że jest inspirująca.

A wy, co myślicie o stylizacji tej pary?

