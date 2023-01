Roksana Węgiel uwielbia pokazywać obserwatorom, jak wygląda jej rzeczywistość. Tym razem zamiast zdjęcia z planu teledysku, udostępniła fotografię z obecnym partnerem - Kevinem Mglejem. Trzeba przyznać, że wyglądają na relacji na zadowolonych z własnego towarzystwa. Szczególną uwagę przyciąga wzrok chłopaka piosenkarki. Tak patrzą tylko zakochani mężczyźni.

Roksana Węgiel na zdjęciu z Kevinem Mglejem rozkwita. A on? To spojrzenie wyraża więcej niż tysiąc słów

Niektórzy nie kryli zdziwienia, gdy dowiedzieli się, że Roksana Węgiel spotyka się ze starszym o osiem lat mężczyzną, który ma już dziecko z inną kobietą. Producent muzyczny jednak rozstał się z byłą partnerką i zadurzył w młodej wokalistce jeszcze, kiedy ona miała 17 lat. Tworzą teraz udany związek, a na InstaStories często można zobaczyć ich wspólne zdjęcia. Tak było i tym razem, kiedy podzielili się ze światem romantycznym kadrem.

Widać, że para darzy się sporym uczuciem. Wokalistka fotografię uzupełniła czułym opisem, który miała prawdopodobnie za zadanie podkreślić, że są w sobie szaleńczo zakochani.

Życzę wam z całego serca, żeby ktoś na was kiedyś tak patrzył - podsumowała.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej - historia miłości

Para miała się poznać podczas pracy nad solową płytą wokalistki - "13+5". Podobno to była miłość od pierwszego wejrzenia, co podkreślała w wielu rozmowach Roksana Węgiel. W rozmowie z Plejadą tak mówiła o miłości do Kevina Mgleja:

Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają fale show-biznesu - podsumowała.

Myślicie, że to relacja na całe życie?