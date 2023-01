Mama Gerarda Pique nie jest mile widziana w domu Shakiry. Piosenkarka kilka miesięcy temu postawiła na tarasie manekina w stroju wiedźmy, która patrzy w kierunku domu rodziców piłkarza. Był to jasny sygnał dla Montserrat Bernabeu, aby lepiej nie zbliżała się do jej posiadłości. To jednak nie wszystko. Shakira za wszelką cenę chce odgrodzić się od rodziny Pique.

Zobacz wideo Shakira śpiewa z fanami diss na Pique. Przyszli pod jej dom

Shakira straszyła mamę Pique czarownicą. Teraz buduje mur

Hiszpański portal "Marca" podaje, że na posesji, na której położona jest barcelońska posiadłość Shakiry, rozpoczęła się budowa muru. Piosenkarka zdecydowała się na ten radykalny i kosztowny krok, żeby oddzielić swój dom od rezydencji matki byłego partnera.

Po rozstaniu z Gerardem Pique Shakira planowała przeprowadzkę do Miami. Były partner jednak pokrzyżował te plany i nie zgodził się, aby opuściła Hiszpanię. Powód? Piłkarz uważa, że nie będzie mógł regularnie widywać się z synami.

Jak rodzice Gerarda Pique zareagowali na nową piosenkę Shakiry?

Shakira w najnowszym utworze rozlicza się z przeszłością. Gorzkie słowa padły nie tylko pod adresem Gerarda Pique. Piosenkarka nie oszczędziła także, jego nowej partnerki oraz mamy piłkarza.

Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką - śpiewa Shakira.

Zanim utwór pojawił się w sieci, Montserrat Bernabeu dała "like" pod postem, gdzie Shakira ogłosiła premierę nowego kawałka. Wówczas nie znała jednak tekstu. Po zapoznaniu się z nim zmieniła decyzję i usunęła go. A jak zareagował tata Gerarda Pique? Zrobił to w dość nieoczywisty sposób. TUTAJ możecie przeczytać więcej na ten temat.

