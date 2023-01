Wydaje się, że łysina to duży problem dla księcia Williama, który długo nie mógł się z tym pogodzić. Na przestrzeni lat syn króla Karola III i księżnej Diany stopniowo tracił włosy, aż sam zaczął je skracać do minimum. Do łysiny brata w swojej biografii odniósł się także z drwiną książę Harry. Mało kto pamięta, jak książę Walii wyglądał z brodą i włosami. Te zdjęcia mogą być zaskoczeniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Książę William i księżna Kate w pierwszym wystąpieniu po pogrzebie królowej Elżbiety II. Oboje nadal w czerni

Król Karol III zgodził się na spotkanie z Harrym. "Inaczej zrobi się cyrk"

Książę William szybko wyłysiał. W rodzinie Windsorów to powszechne. Mówi się nawet o klątwie

Na jednym z TikTokowych profilii pojawiły się zdjęcia księcia Williama z bujną czupryną i sporym zarostem. Tak brytyjski następca tronu prezentował się na początku lat dwutysięcznych. Różnica jest znaczna. Zobaczcie nagranie:

Dodajmy, że łysienie w brytyjskiej rodzinie królewskiej jest dosyć powszechne i zostało już nawet nazwane "klątwą Windsorów". Dopadło też księcia Harry'ego, który jednak pod naciskiem żony zdecydował się na przeszczep włosów. Dwa lata temu spekulowano też, że na ten sam zabieg postawi także książę William, ale ostatecznie z niego zrezygnował.

Warto jednak podkreślić, że nie wszyscy uważają łysinę księcia Williama jako coś, co odbiera mu urodę. W 2022 roku klinika chirurgii plastycznej Longevita przygotowała ranking, z którego wynika, że książę Walii to najprzystojniejszy łysy mężczyzna na świecie. Lista została ustalona na podstawie wyszukiwań w Google. William wyprzedził takich celebrytów jak Mike Tyson, Pitbull, Michael Jordan i Jason Statham.

Wy też uważacie, że Williamowi lepiej bez włosów?

Książę Harry oczekuje od rodziny przeprosin. "Wiecie, co zrobiliście"