W zeszłotygodniowym wydaniu "Pytania na śniadanie" zaproszono dwie gościnie do rozmowy o karmieniu piersią. W Polsce to temat, na który wielu lubi się kłócić, dlatego postanowiono z ekspertkami wyjaśnić kilka kwestii. Nie wszystko poszło gładko.

"Pytanie na śniadanie" promuje niezgodne z wiedzą medyczną teorie?

Dr Grażyna Jędrzejczyk i Anna Chabko, matka trzech synów, zostały zaproszone do studia "Pytania na śniadanie" na rozmowę z Małgorzatą Opczowską i Łukaszem Nowickim. Panie opowiadały o problemach z karmieniem piersią, o odstawianiu dziecka od tego rodzaju karmienia i wreszcie o tzw. "długim karmieniu". Jak opisuje serwis eDziecko, na antenie powtórzono liczne mity na temat karmienia, jednak jedna z najbardziej szkodliwych teorii dotyczyła tego, jak karmić niemowlę nocami.

Anna Chabko radziła, jak stopniowo ograniczać karmienie piersią nocami, dzięki czemu starsze dziecko będzie mogło się powoli odzwyczajać, a mama wysypiać. Lekarka wtrąciła wówczas słowa, na które Łukasz Nowicki wybuchł śmiechem:

O, to już powinno się ograniczać od trzeciego miesiąca życia! Ten przewód pokarmowy też musi odpocząć - stwierdziła kategorycznie doktor Grażyna Jędrzejczyk.

Na śmiechu Nowickiego niestety się skończyło, bowiem nikt w studio nie skontrował tej teorii z faktami.

Tymczasem zgodnie z wiedzą medyczną (!) i zaleceniami WHO karmienie wyłącznie piersią zalecane jest do szóstego miesiąca życia, a to oznacza również tyle, że także nocami karmi się wtedy, kiedy dziecko tego potrzebuje. Jak czytamy w serwisie eDziecko, odmawianie trzymiesięcznemu dziecku nocą karmienia, choć tego potrzebuje, to de facto głodzenie.

W Polsce z karmieniem piersią jest generalnie sporo problemów, ale akurat "długie karmienie" czy "problemy z odstawieniem dziecka od piersi" na pewno do nich nie należą. Niemalże każda rodząca podejmuje próbę karmienia piersią (wg. raportu z 2018 roku dla Centrum Nauki i Laktacji jest to aż 98 proc. kobiet), ale tylko połowa z nich karmi w ten sposób nadal po szóstym tygodniu życia dziecka. Powodów jest tyle, ile kobiet, ale wciąż zdarzają się lekarze-pediatrzy, którzy zniechęcają matki do karmienia piersią powyżej szóstego miesiąca życia dziecka (dane zgodne z raportem z 2016 roku "Czy Polska jest krajem przyjaznym matce karmiącej i jej dziecku" - 13 proc. lekarzy radzi kończyć karmienie piersią, 44 proc. z nich sugeruje, że powinno to mieć miejsce do końca pierwszego roku życia dziecka).

Wytyczne WHO pod tym względem są jednoznaczne - pierwszych sześć miesięcy pokarmem powinno być wyłącznie mleko, powyżej - mleko ORAZ inne produkty, wprowadzane stopniowo. Karmienie piersią kończy się, kiedy tak zdecydują matka albo dziecko.