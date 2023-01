Pierwszy odcinek programu "Warsaw Shore" został wyemitowany w listopadzie 2013 roku. Słynnymi członkami imprezowej i dosyć wulgarnej ekipy z patologicznymi zapędami byli wówczas: Anna Aleksandrzak, Paweł Cattaneo, Wojciech Gola, Ewelina Kubiak, Anna Ryśnik, Mariusz Śmietanowski, Paweł "Trybson" Trybała oraz Eliza Wesołowska. Uczestnicy zamieszkali w willi i przed kamerami przeżywali miłosne uniesienia, wspólne imprezy, dramaty, a nawet bójki. W ciągu ostatnich lat bardzo się zmienili.

Anna Aleksandrzak "Mała Ania"

Anna Aleksandrzak z ekipą "Warsaw Shore" była związana przez lata. Po 12. edycjach poinformowała o rezygnacji z udziału w programie. Na początku 2020 ujawniła, że spotyka się z Arturem Sowińskim - zawodnikiem KSW. Niedługo później pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z USG i przyznała, że spodziewa się pierwszego dziecka. Przed porodem para pobrała się, a na początku 2022 roku powitali na świecie syna, któremu dali na imię Natan. "Mała Ania" w niczym nie przypomina siebie z początku przygody z "Warsaw Shore". Nie ukrywa, że "zrobiła sobie" usta i zafundowała korektę uszu. Teraz była uczestniczka reality show skupia się na macierzyństwie i chętnie relacjonuje wyjątkowe chwile na Instagramie.

Paweł Cattaneo

Paweł przed kamerami nawiązał bliższą znajomość z Eweliną Kubiak, jednak sprawy między nimi szybko przybrały szokujący obrót. Uczestnik reality show popchnął i zwyzywał ukochaną. Kilka razy przejawiał agresywne zachowania i w końcu został wykurzony z "ekipy". W 2019 roku wyszło na jaw, że spotyka się z Konstancją, która była w ciąży. Jednak i tutaj nie zachował się najlepiej - partnerka wspominała wówczas, że ona sama zajmuje się dzieckiem i nie ma pojęcia, co robi i gdzie jest Paweł. Para rozstawała się i wracała do siebie, jednak na próżno szukać na jego profilu zdjęć z byłą ukochaną. Paweł pracuje jako dietetyk i w mediach społecznościowych prezentuje metamorfozy swoich podopiecznych. W ostatnim czasie zapuścił brodę.

Ewelina "Ewel0na" Kubiak

Ewelina w programie zadebiutowała, mając 19 lat. Występowała w kolejnych edycjach, a w 15. sezonie pojawiła się jako gość. Uczestniczka z naturalnym wyglądem pożegnała się lata temu. Przyznała się do następujących poprawek: ma liftingujące nici PDO, foxy eye, przeszła korektę nosa, liposukcję, wstrzykiwała kwas w podbródek i policzki oraz oczywiście powiększała usta. Ewel0na jest aktywna na Instagramie. Jej profil śledzi obecnie prawie 600 tysięcy użytkowników. Jakiś czas temu spadła na nią fala krytyki. Pochwaliła się kupnem tamaryny złotorękiej, miniaturowej małpki.

Mariusz Śmietanowski

"Śmietana", jak został nazwany Mariusz Śmietanowski przez kolegów z programu, w przeciwieństwie do reszty uczestników stroni od mediów. Do 2019 roku był aktywny na Instagramie, gdzie regularnie wstawiał zdjęcia z partnerką poznaną poza programem. Przestał jednak publikować nowe treści i wygląda na to, że buduje życie z dala od show-biznesu.

Anna Ryśnik "Duża Ania"

"Duża Ania" z "Warsaw Shore" była związana przez pięć sezonów. Po programie zaczęła rozkręcać karierę na Instagramie. Od tamtej pory regularnie publikuje treści z życia prywatnego, a jej profil podgląda ponad 200 tys. internautów. Jakiś czas temu ogłosiła w mediach społecznościowych, że została mamą adopcyjną. Jest to jednak adopcja na odległość. Nie kryje ingerencji w urodę. Założyła markę z bielizną dla kobiet szytą na miarę.

Wojciech Gola

Wojciech od samego początku cieszył się ogromną sympatią telewidzów. Po dziewięciu sezonach podjął decyzję o zakończeniu przygody z show. Po programie obrał inną drogę niż jego koledzy i postawił na własne biznesy. Razem ze wspólnikami zorganizował galę pod szyldem Fame MMA, która cieszy się ogromną popularnością, co przekłada się na spore zyski. Jest również właścicielem farmy fotowoltaicznej, studia produkującego treści wideo i marki z napojami. Jakiś czas temu plotkowano o jego relacji z Wiktorią Gąsiewską. Aktorka zdradziła jednak, że łączy ich dobra znajomość.

Eliza Wesołowska-Trybała

Eliza pojawiła się w pierwszej edycji "Warsaw Shore" i na tym jej przygoda z programem się zakończyła. Zaszła w ciążę i zdecydowała się związać z partnerem poznanym w reality show. Z Pawłem Trybałą są już małżeństwem. Wspólnie wychowują dwie córki, Kornelię i Victorię. Uczestniczka także zaczęła eksperymentować z medycyną estetyczną. Próbowała sił jako dj, jednak z marnym skutkiem.

Paweł Trybała "Trybson"

"Trybson" po odejściu z programu przeszedł ogromną zmianę. Skupił się na rodzinie i rozwijaniu swoich pasji. Trenuje mieszane sztuki walki i zerwał z imprezowym trybem życia. Wystąpił na kilku galach Fame MMA i udowodnił, że na ringu czuje się jak ryba w wodzie.

