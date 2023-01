Urodzony w 1953 roku Wojciech Wysocki długo zastanawiał się nad ścieżką życiową. O aktorstwie nie myślał. Rozważał dziennikarstwo sportowe lub zawód polonisty. Przypadek sprawił, że trafił do szkoły teatralnej. Był na liście rezerwowej i wtedy zrozumiał, że to jest coś, co chce robić, czemu chce oddać swoje życie zawodowe. Ostatecznie mu się udało. Dostał list polecający do teatru, który działał przy Zakładach Azotowych w Puławach. Gdyby został nauczycielem lub poszedł w ślady mamy – lekarki – nie doczekalibyśmy się wielu jego kultowych kreacji. Był pierwszym Adamem Miauczyńskim w filmie "Życie wewnętrzne", wcielał się w doktora w serialach: "Ranczo" i "Klan". Wiele lat spędził także na planie "Na Wspólnej".

Choroba zmieniła wiele

Aktor nabierał wiatru w żagle. Grał w kolejnych filmach i serialach. W 1988 roku wszystko się zmieniło. Usłyszał diagnozę – rak jądra. Przeszedł operację i chemioterapię. Na szczęście nowotwór wykryto bardzo wcześnie. Szanse na wyleczenie były duże. Radość jednak trwała zaledwie 11 lat. Choroba wróciła. Wysocki nie opowiadał o zdrowotnych problemach. Był skryty, nie obnosił się ze swoją walką. Ale zauważył, że opowiadanie swojej historii, przynosi innym ukojenie.

Ale jeśli ktoś o to pyta, odpowiadam (…) W pewnym momencie, gdy mówiłem o tym prywatnie, zauważyłem, że ludziom to pomaga - mówił w rozmowie z Plejadą w 2022 roku.

Jestem żywym przykładem na to, że z tej choroby się wychodzi. Mało tego - po jej przejściu płodzi się dzieci - kontynuował.

Nawrót choroby wymagał kolejnej operacji i chemioterapii. To był ciężki czas. Także zawodowo. Jak przyznał w jednym z wywiadów, kapitalizm wiele zmienił w branży filmowej. Rozpoczęła się era kina producenckiego i zwracano uwagę na koszty. Każdy liczył pieniądze. Nikt nie chciał podjąć ryzyka i zatrudnić aktora, który był chory, nawet podczas przynoszącego efekty leczenia.

Dziś jest już zdrowy. Jednak przy każdym badaniu obawia się nawrotu.

Mój żywot mógł się zakończyć, a za sprawą Pana Boga i medycyny od prawie 30 lat nadal żyję. Czym to jest w porównaniu z przegranym castingiem? Niczym. Olać to! - wyznał aktor.

