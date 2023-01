Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce. Prezenterka zna się na trendach i nie boi się eksperymentować z modą. Rzadko kiedy zalicza wpadki, a każda z jej stylizacji zbiera mnóstwo komplementów. Tym razem dziennikarka opublikowała interesującą fotografię na InstaStories. Uwagę zwraca nie tylko nowa fryzura, ale i zestawienie kadru ze zdjęciem Kylie Minogue w młodości. Woźniak-Starak mogłaby odgrywać jej dublerkę.

Woźniak-Starak w falowanych włosach. Porównała się do Kylie Minogue. Jak siostry

Agnieszka Woźniak-Starak nie ma problemów z tym, by pokazywać się bez makijażu. Dziennikarka w wolne dni pozwala odpocząć skórze i rezygnuje z kosmetyków kolorowych. Tym razem podzieliła się z fanami fotografią prosto z wnętrza samochodu. Prezenterka na twarzy nie ma grama makijażu, nie przedłuża również rzęs. Zmiana pojawiła się za to na jej głowie. Wożniak-Starak zazwyczaj stawia na proste włosy. Tym razem zdecydowała się na drobne szaleństwo i je pofalowała. Przy okazji zestawiła swoją fotografię ze zdjęciem Kylie Minogue w młodości. Obie pozują przodem do kamery i szeroko się uśmiechają, a w oczy rzuca się fakt, że mają praktycznie identyczne rysy twarzy.

Fot. Instagram/ aga_wozniak_starak

Dziennikarka przez lata wypracowała poranną rutynę. Dzień zaczyna bardzo wcześnie i dzięki temu ma czas, by bez pośpiechu zadbać o siebie. Agnieszka Woźniak-Starak jest fanką holistycznego podejścia w dbaniu o urodę. Stawia na naturalne sposoby i kosmetyki z prostym składem. Patrząc na jej zdjęcia widać, że jej triki pielęgnacyjne spełniają swoje zadanie. Wy też widzicie podobieństwo do australijskiej wokalistki?